Primavera in punta di… asparagi. Ecco perché farne il pieno

Pubblicato il 23 marzo 2021 | 06:30

Gli asparagi sono particolarmente indicati se si sta seguendo un'alimentazione ipocalorica

Ricchi di folati e vitamina C

Attenzione nell'acquistarli

Ricette semplici, gustose e sane

iniziata ufficialmente ladegli asparagi . La loro stagionalità va da, ecco perché è bene approfittarne e consumarli fintanto che sono freschi. La dottoressa, biologa nutrizionista di Humanitas, in un articolo di Humanitas che pubblichiamo, spiega ledi questo ortaggio.Gli asparagi sono particolarmente indicati se si sta seguendo un’perché sono costituiti prevalentemente da acqua e hanno poche calorie (24 kcal per 100 grammi). Sono ricchi diche facilitano il transito intestinale, aiutano a smaltire le tossine e concorrono a ridurre nel sangue i livelli di colesterolo e di glucosio dopo i pasti. Sono inoltre un’importante fonte di, di vitaminae diLa vitamina C (acido ascorbico) ha azionee protegge dai danni causati dai radicali liberi. Stimola il sistema immunitario, è indispensabile per la formazione di collagene e favorisce l’assorbimento del ferro a livello intestinale prevenendo l’I folati sono sostanze che, a livello intestinale, sono trasformati in(vitamina B9). L’acido folico partecipa alla sintesi di emoglobina e di alcuni amminoacidi ed è molto importante per la crescita, per la riproduzione e per il corretto funzionamento delGli asparagi sono anche ottimi alleati: essendo ricchi di acqua e potassio e grazie alla presenza di asparagina, stimolano la diuresi e la funzione epatica e renale, eliminano le tossine ed il ristagno di liquidi e di conseguenza aiutano a ridurre la cellulite. Contengono anche rutina e quercitina che hanno azione antinfiammatoria e per questo sono considerati antinfiammatori naturali.Al momento dell’acquisto, bisogna privilegiare quelli sodi ma non legnosi. Ledegli asparagi indicano il loro grado di freschezza: se sono ben chiuse gli asparagi sono freschi. Dopo una bollitura rapida possono essere usati in varieTra le ricette più semplici l’diche non ha bisogno di una preparazione elaborata né di lunghe cotture. Ecco perché è un piatto facile e veloce, perfetto da consumare sia a casa che quando si è fuori per lavoro. Si tratta di una ricetta molto duttile che può essere personalizzata in diversi modi, a seconda del proprio gusto. Gli asparagi dovranno essere precedentemente bolliti e aggiunti poi a freddo, insieme alle altre verdure di stagione che si prediligono.La variante vegetariana può essere arricchita con uova e tonno. Lainvece è un altro piatto che non dovrebbe mai mancare d’estate o in generale con la bella stagione. Il condimento può essere lo stesso dell’insalata di riso ma meglio preferire la pasta integrale oppure evitare una cottura lunga che può aumentarne l’indice glicemico e favorire l’assimilazione degli amidi.Un piatto semplice gustoso da realizzare con gli asparagi è la. Tagliare gli asparagi a tocchetti e saltarli in padella con un filo d’olio. Quindi aggiungere le uova sbattute con sale, pepe e un po’ di parmigiano grattugiato. Cuocere il tutto a fiamma alta per due o tre minuti. Infine, si abbassare il fuoco e proseguire la cottura per qualche minuto per poi girare la frittata e completare anche dall’altro lato.