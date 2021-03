Grana Padano perfetto per gli sportivi. La conferma del dietologo

Pubblicato il 03 marzo 2021 | 11:40

Il Grana Padano Dop è tra gli alimenti più indicati nella dieta per lo sportivo





Il Grana tra gli alimenti top per chi fa sport

Incontro online con il medico dietologo

L’importanza degli amminoacidi essenziali

Quanto Grana mangiare al giorno

osa mangia o dovrebbe mangiare uno? Unaè il primo passo per un atleta o più semplicemente per uno sportivo per raggiungere e quindi mantenere lain sicurezza. Essenziale è scegliere cibi in grado di fornire nel modo più naturale gli elementi nutrizionali necessari.Ilè tra gli alimenti più indicati nellaper lo sportivo per la sua completezza e per la lavorazione naturale, che conserva ed esalta i suoi vari elementi nutrizionali. Sono questi ad offrire spunti per diete sempre più evolute e adatte alle esigenze di tutti i giorni o in situazione eccezionali e complesse come quelle che stiamo vivendo da oltre un anno.A illustrare questi temi sarà la professoressa, medicoe direttore dell’Uos dietetica nutrizione clinica dell’Asst Pini Cto Di Milano, professore dell’Università degli Studi di Milano e membro del Comitato scientifico Osservatorio Grana Padano in un webinar organizzato per giovedì 4 marzo dalle 18.30 dall’associazione Obiettivo 3, promossa e guidata da Alex Zanardi Il Grana Padano Dop è ricco di proteine ad elevato valore biologico, contiene infatti(aa) essenziali, come istidina, metionina, treonina, triptofano, lisina, fenilalanina, leucina, isoleucina e valina. Nell’infanzia e per lo sviluppo sono importanti anche arginina, cisteina, tirosina.In particolare, la relatrice si soffermerà sull’importanza nello sportivo del 22% di aa ramificati (valina, isoleucina, leucina) contenuti nel Grana Padano.«Forniscono energia immediata, in quanto vengono captati direttamente daisenza passare dal fegato – anticipa la professoressa Barichella– Riparano le fibre, contrastano la produzione die riducono l’appannamento mentale da affaticamento. La leucina contrasta la perdita di massa magra, è metabolicamente attiva durante il calo di peso ed aumenta il senso di sazietà».Molte sostanze contenute nel Grana Padano Dop e non sempre al centro dell’attenzione dei nutrizionisti, diventano importanti per lo sportivo, a partire dai lipidi, importanti per soddisfare ilLa ricca presenza di antiossidanti, comeA, C, D ed E e di minerali, dallo zinco al selenio, contrastano i molti radicali liberi prodotti dall’alto consumo di energia, che, oltre ad essere dei killer per le cellule, sono in parte responsabili del degrado dello stato muscolare e contribuiscono a diminuire la “”.In ogni sport è indispensabile, inoltre, una robusta, possibile grazie alla ricca presenza nel Grana Padano Dop di calcio altamente assimilabile, che insieme al fosforo e alla vit. D3 (μg0.5/100g) previene l’osteoporosi.Quanto Grana Padanoin un giorno? «Possono bastare due cucchiai da 20g di grattugiato – conclude Barichella – che apportano 6.6 g proteine, 233 mg calcio, vitamine e sali minerali necessari».

Per partecipare al webinar occorre inviare una mail di adesione entro mercoledì 3 marzo, in serata all’indirizzo mail di Obiettivo 3 - selezione@obittivo3.com.