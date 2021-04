Mantenere una buona memoria? Ecco gli alimenti consigliati dal neurologo

Pubblicato il 19 aprile 2021 | 07:30

L'alimentazione gioca un ruolo importante per la memoria

. Determinati prodotti, come, ed altri, come lae, allo stesso tempo, proteggere il soggetto da patologie future quale ad esempio la demenza vascolare. Riportiamo i consigli di, specialista neurologo e responsabile dell'ambulatorio sulle cefalee di Humanitas, tratti per intero da Humanitasalute . È la conclusione di uno studio condotto dall'Università di Louisville e presentato all'Experimental biology meeting a Boston., le unità funzionali del cervello.Le conclusioni dei ricercatori derivano da test su modelli sperimentali in cui sono stati valutati gli effetti di una dieta ricca di metionina e povera di acido folico e vitamine B6 e B12. La metionina, inoltre, si trasforma direttamente in omocisteina, una proteina che diversi studi hanno associato all'insorgenza di diversi disturbi anche cardiovascolari. «Questi dati - spiega Vincenzo Tullo - confermano ulteriormente. In particolare».. «Tra le demenze - continua lo specialista - escludendo il 55/60% di incidenza della malattia di Alzheimer, un buon 25% è rappresentato dalla demenza vascolare. Questa è una forma di demenza secondaria, in cui la causa è ben identificabile. Nelle persone avanti con gli anni tutto ciò che può proteggere la circolazione allontana il rischio di demenza vascolare».in questa direzione - prosegue il neurologo Vincenzo Tullo -, le nostre “aspirine naturali” dal momento che contengono i salicilati naturali e le vitamine folatiche per mantenere un buon livello di fluidificazione del sangue. A questi possiamo infine».. «L'idratazione - conclude l'esperto di Humanitas - è il miglior fluidificante per la circolazione: per questo non ci stanchiamo mai di ripetere che».