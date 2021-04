Problemi di cistite? Il succo di mirtillo aiuta davvero

Pubblicato il 25 aprile 2021 | 07:30

Tante sono le proprietà dei mirtilli neri. Uno in particolare sembrerebbe quello di essere un rimedio naturale contro la cistite. Secondo molti il succo di mirtilli neri, grazie a sostanze note in esso contenute, pare, infatti, crei una barriera nella vescica allontanando il rischio di infezione. Un mito da sfatare o verità scientificamente dimostrata? La risposta a questo interrogatorio “vero o falso” l'ha data il dottor Rodolfo Hurle, urologo dell'ospedale Humanitas. Riportiamo di seguito il suo commento, tratto da Humanitasalute.



, un’infezione delle vie urinarie che colpisce maggiormente le donne rispetto agli uomini. Il succo di mirtilli neri, quindi, grazie alla presenza di qe contenute in minor quantità anche in altra frutta e verdura di colore rosso o viola, aiuta a prevenire l’insorgenza della cistite perché, come dimostrato da studi scientifici, interferisce con l’attaccamento sulla vescica dei batteri intestinali responsabili della cistite.Escherichia Coli, il battere intestinale maggiormente responsabile della cistite, si attacchi alle cellule epiteliali della vescica e dell’apparato urinario. In questo modo, le proantocianidine formano una barriera nella vescica che permette di evitare il rischio di infezione.. Questo significa che i pazienti in cura con questi farmaci, anche in caso di cistite, non dovrebbero assumere o assumere con cautela il succo di mirtilli neri.