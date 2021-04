Come e quando bere tè verde: i consigli e le raccomandazioni degli esperti

Pubblicato il 04 aprile 2021 | 07:30

Il tè verde presenta diversi effetti benefici per l'organismo

Che cos'è il tè verde?

Quali sono le proprietà nutrizionali?

Quando non bere il tè verde?

Reperibilità del tè verde

Possibili benefici e controindicazioni

quali quello respiratorio e quello cardiovascolare. A cui si aggiungono gli: stiamo parlando del. Tante proprietà, ma: berne quantità eccessive può rendere i soggetti nervosi. Come comportarsi, dunque? Ne parla un articolo di Humanitasalute, di seguito riportato integralmente.Il tè è una bevanda che si ottiene per(o Camellia theifera o Thea sinensis) della famiglia delle Teacee. Viene; più recentemente in Indonesia, sul Caucaso, in Africa orientale e nell'America Meridionale. Quando cresce allo stato selvatico arriva a svilupparsi in modo molto simile a un albero (può raggiungere i due metri di altezza), mentre quando viene coltivata assume un aspetto più somigliante a un cespuglio basso e ramificato. Le foglie sono sempreverdi e hanno diverse forme. Attualmente esistono diversi tipi di tè (tra cui tè bianco, tè nero, tè verde, tè oolong), che differiscono tra loro per il procedimento di lavorazione, che rappresenta il fattore più rilevante per la differenziazione del prodotto finito.Il tè verde, molto conosciuto per i suoie soprattutto per la sua azione antiossidante, si ottiene sottoponendo le foglie di tè a un processo termico detto "stabilizzazione" - che può essere eseguito con calore secco (tostatura) o calore umido (vaporizzatura) - che inibisce gli enzimi responsabili dell'ossidazione e permette quindi alle foglie di mantenere il caratteristico colore verde (l'ossidazione è una reazione chimica che avviene spontaneamente nelle foglie di tè, scurendone il colore).Il tè verde viene anche definito "non fermentato" poiché non viene sottoposto a fermentazione (la fermentazione è quel processo di trasformazione biochimica per opera di microrganismi cui viene sottoposto il tè quando messo in opportune condizioni di calore e umidità).100 millilitri (circa 100 grammi) di tè verde (infuso preparato con acqua) apportano circa una caloria e contengono approssimativamente:Il consumo di tè verde deve, poiché le molecole di epigallocatechina gallato contenute nel tè verde si legano alle molecole di questo farmaco, impedendo loro di legarsi alle cellule tumorali e di danneggiarle. Poiché il tè verde contiene caffeina (circa 12 grammi ogni 100 ml di bevanda), è bene non farlo bere ai bambini.Il tè verde è facilmente reperibile.Il tè verde, sostanze dal ruolo benefico e antiossidante per l'organismo umano; in particolare il polifenolo più caratteristico e principale responsabile delle proprietà del tè verde è l'epigallocatechina gallato (noto anche con la sigla Egcg, presente in quantità circa 10 volte superiore al tè nero e 2,5 volte superiore al tè oolong).I benefici per la salute umana che possono derivare dal consumo di tè verde sono davvero molti. Questa bevanda è già stata ed è tuttora oggetto di diversi studi, il cui obiettivo è conoscere sempre meglio il suo eventuale ruolo curativo. La maggior parte dei benefici del tè verde sembrerebbero dipendere dalla, in grado di rafforzare le difese antiossidanti e quindi ridurre il danno a carico delle cellule, con ricadute positive su tutti i tessuti.In particolare il(protegge le cellule buone dalle mutazioni e inibisce la crescita di quelle cancerose) e apporterebbe(inibisce la formazione di coaguli, riduce la presenza di grassi e colesterolo nel sangue e rallenta lo sviluppo di aterosclerosi e malattie coronariche) e respiratorio (risulta particolarmente utile contro gli effetti negativi del fumo). Il tè verde inoltre, facilitando la diminuzione del peso corporeo, e facilita la diuresi, risultando utile in caso di ritenzione idrica, cellulite e infezioni delle vie urinarie.Grazie all'azione combinata dei derivati polifenolici (flavonoidi, acido clorogenico, caffeico, tannini) in esso contenuti, questo tipo di tè avrebbe effetti neuroprotettivi e potrebbe giocare un ruolo di una certa importanza nella. Il tè verde sembrerebbe inoltre essere in grado di contrastare l'ipertensione e di provenire l'osteoporosi (la sua potente azione remineralizzante aumenta la densità ossea nelle donne in menopausa). Diversi sono inoltre gli studi che attribuiscono al tè verde effetti anti-stress e effetti antinfiammatori.Sebbene i benefici per la salute umana che possono derivare dal consumo di tè verde siano davvero molti, è bene tenere presente che il tè verde contiene caffeina e, quindi, se consumato in grandi quantità può causare ansia, nervosismo e insonnia. Il tè verde può inoltre influire sul funzionamento della tiroide. Alcuni studi hanno inoltre messo in evidenza che a determinate concentrazioni i polifenoli del tè verde possono indurre stress ossidativo e tossicità epatica (particolare cautela deve essere quindi posta nel consumo di estratti di tè concentrati).