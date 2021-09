Autunno alle porte, meglio fare scorta di cavoli e broccoli per prevenire il raffreddore

Nonostante in molte Regioni d’Italia non si direbbe visto il caldo, l’autunno è alle porte. E con il suo arrivo non tarderanno tutta la serie di comunissimi disturbi legati al freddo: mal di gola, febbre e dolori articolari… Come fare per non farsi trovare impreparati al grande freddo? Cominciare, sin da ora, con la prevenzione. A partire dalla tavola.Attraverso l’assunzione di specifici alimenti si possono infatti prevenire i malanni di stagione.

Regola base: fate attenzione alla dieta

Per prima cosa, la regola base da seguire è che niente vien da sé. Detto diversamente, per restare in salute si deve partitre dal seguire una dieta sana e variegata, secondo la stagionalità degli alimenti, raccomandando un consumo sufficiente di frutta e verdura. Ma quali?

Broccoli e cavoli in quantità

Fondamentale è riempire il carrello di broccoli e cavoli, ricchi di vitamina C e di proprietà antiossidanti e antinfiammatorie. Non vanno poi dimenticate le arance. Stessa cosa per kiwi, mele e pere: tutti frutti da consumare, sempre con moderazione, per fortificare il sistema immunitario in vista dell’inverno.

Broccoli e cavoli, fonti insospettabili di vitamina C

Spezie, aspirine naturali

Da non dimenticare poi le spezie come: curry, paprica e peperoncino. Dei veri e propri rimedi naturali dal momento che sono ricche dello stesso principio dell’aspirina, l'acido acetilsalicilico. Quest'ultimo funge da vasodilatatore favorendo la sudorazione e abbassando eventualmente la febbre; oltre che combattere i dolori articolari e la stanchezza tipici dell’influenza.

Spezie come curry, paprika e peperoncino contengono lo stesso principio dell'aspirina: l'acido acetilsalicilico

Infine, come riportato sulle pagine di Fondazione Veronesi, anche salvia, rosmarino, maggiorana, zenzero e timo sono grandissimi alleati contro i mali stagionali. Queste spezie sono tonificanti, digestive e riscaldanti e, dunque, particolarmente indicate contro stanchezza e mancanza di forze.