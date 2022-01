Serve un piatto completo? Ecco la zuppa

Le verdure possono essere un ingrediente base delle zuppe, un ottimo modo per affrontare il freddo e mangiare verdure in abbondanza, e con gusto. Ne ha parlato Francesca Albani, dietista di Humanitas San Pio X.

Zuppe: un pasto nutriente e completo.





La ricchezza della zuppa

I valori nutrizionali della zuppa

Le zuppe, se arricchite con legumi e cereali, sono un piatto completo, facili da preparare, rappresentano un’ottima soluzione “salvacena” e permettono di mangiare bene e in modo sano ed equilibrato. Una zuppa, generalmente, inizia con una base composta da carote, cipolle e sedano. Si aggiungono poi altre verdure, secondo il proprio gusto e tolleranza (zucca, finocchio, bieta, scarola o crucifere). Le verdure, oltre a dare un tocco di colore alla zuppa, assicurano un ottimo apporto di liquidi, fibre, sali minerali e vitamine.



Per dare più gusto al brodo, senza utilizzare grassi, si possono inserire erbe aromatiche e spezie, oppure preparare dei dadi vegetali fatti in casa, o acquistati in forma granulare. Questi sono più facili da dosare: è importante però ricordarsi di scegliere quelli privi di glutammato.

Zuppe: il procedimento generale

In una pentola capiente scaldare un cucchiaio d’olio e far rosolare a fuoco basso le carote, le cipolle e il sedano tritati, senza farli friggere. Mescolare spesso e quando iniziano a prendere colore e sprigionano un buon aroma aggiungere le verdure tagliate a pezzetti, far cuocere per qualche minuto e insaporire con un pizzico di sale o con 1 pizzico di dado granulare.



Continuare a mescolare le verdure e dopo circa 5 minuti aggiungere del brodo vegetale o dell’acqua, in modo da coprire completamente le verdure e procedere alla cottura. Si può optare per erbe aromatiche a piacere, come rosmarino, salvia, prezzemolo. I tempi di cottura variano in base alle verdure utilizzate e al proprio gusto, indicativamente sono sufficienti 20 minuti.



A questo punto è arrivato il momento giusto per arricchire la zuppa con i legumi, se già pronti in barattolo è bene aggiungerli alla zuppa quando le verdure saranno quasi cotte, così da evitare che i legumi si sfaldino. Se invece si utilizzano i legumi secchi, si possono cuocere a parte e aggiungere poi alla zuppa a metà cottura per amalgamare i sapori.







Si possono poi aggiungere i cereali, da far cuocere insieme al brodo e alle verdure, se hanno tempi di cottura rapidi, o da cuocere a parte e poi aggiungere in caso abbiano una cottura più lunga. Esistono in commercio, per chi ha meno tempo a disposizione, anche dei sacchettini di legumi e cereali secchi e già mischiati tra loro, da aggiungere alla zuppa di verdure.





Qualche aggiunta a sentimento

Per aggiungere un po’ di calore, si può ultimare la zuppa con spezie a piacere come pepe, peperoncino, curcuma, cumino, zenzero, cannella o curry.



Per assicurarsi un piatto completo è consigliabile aggiungere poi una parte proteica, inserendo legumi (ceci, fagioli, lenticchie, soia, anche in questo caso a seconda dei propri gusti) e anche un carboidrato, come riso, orzo o farro o altri cereali meno conosciuti ma altrettanto preziosi perché ricchi di fibre e minerali (miglio, bulgur, grano saraceno, quinoa).



È una buona idea cucinare la zuppa in grandi quantità, in modo da averne abbastanza per congelarne un po’. In questo modo, si potrà avere un pasto salutare pronto in quelle sere in cui si ha tempo o voglia di cucinare.