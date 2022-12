Quali alimenti aiutano a combattere la fatica?

Quando abbiamo un attacco di fame in un momento di stanchezza è abbastanza comune la tendenza a buttarsi su zuccheri semplici e caffeina. L’impressione (corretta) è che questi alimenti ci diano subito la carica per ripartire e combattere il momento di down, ma a lungo termine ci sentiamo ancora più stanchi e affamati. Quali sono allora gli alimenti che davvero aiutano a combattere a fronteggiare la stanchezza e i cali di zuccheri? Ne parlano gli specialisti di Humanitas in un articolo di Humanitas Salute che riportiamo di seguito integralmente.

Cibo, cosa mangiare quando si ha bisogno di energia?

La premessa dello specialista: prima di tutto la diagnosi

“Stanchezza” vuol dire tutto e niente. Questa sensazione può derivare da molti fattori, spesso di tipo psicofisico e assolutamente nella norma. Tuttavia l’astenia, il nome tecnico della stanchezza, è anche la spia di una lunga lista di patologie. Se quindi percepiamo questo sintomo in maniera regolare e non vi sono apparenti motivazioni, è bene farsi prima visitare da uno specialista che possa escludere patologie in corso, e solo dopo ricorrere all’alimentazione come rimedio, magari rivolgendosi ad un nutrizionista.

Quali sono le fonti di energia per il nostro organismo?

Cosa davvero si dovrebbe mangiare per innalzare il proprio livello di energia quando ci si sente stanchi?

Esistono molte opzioni che sono decisamente più sane di quelle che si trovano nella maggior parte dei distributori automatici.

Sostanze nutrienti

Le sostanze nutrienti che producono energia includono:

Vitamine del gruppo B

Carnitina

CoQ10

Creatina

Ferro

Magnesio

Proteine

Potassio

Proteine

Le proteine in generale sono migliori per un’energia di lunga durata. La cosa migliore da fare è combinarle però ai carboidrati. In questo modo, si ottiene una spinta immediata, ma si può continuare ad andare avanti fino all’ora del pasto vero e proprio, senza tornare ad aprire il frigo in cerca di qualcosa di meno sano ma appetitoso.

Carne, pesce, uova e latticini sono tutte buone fonti di proteine. Le fonti di proteine che non provengono da animali includono la frutta secca, che contiene altre sostanze nutritive che possono aiutare a dare più energia, nello specifico:

Mandorle: ferro, magnesio, potassio, potassio

Anacardi: magnesio, potassio, potassio

Arachidi: CoQ10, magnesio

Pistacchi: CoQ10, ferro, magnesio, potassio

Quinoa: ferro, magnesio, potassio, magnesio

Noci: ferro, magnesio, magnesio, potassio

Frutta

La frutta può essere un’eccellente fonte di vitamine e minerali. La frutta fresca e intera è la migliore. La frutta secca e i succhi tendono ad avere un contenuto di zuccheri molto più elevato rispetto alla frutta fresca.

Alcune buone scelte di frutta quando si tratta di “lotta alla fatica” includono:

Mele: CoQ10, magnesio

Banane: magnesio, potassio

Mirtilli: magnesio, potassio

Bacche di goji: ferro, potassio

Cantalupo: magnesio, potassio

Limoni: magnesio, potassio

Arance: CoQ10, magnesio, potassio

Uva passa: ferro, magnesio, potassio

Fragole: CoQ10, magnesio, potassio

Verdura

Gli ortaggi contengono molteplici sostanze nutritive che producono energia, e alcuni vi daranno anche un po’ di proteine (anche se non tanto quanto fonti come carne, uova, latticini, frutta a guscio e fagioli).

Ce ne sono diversi che possono aiutare a eliminare la fatica:

Asparagi: magnesio, potassio, proteine

Avocado: potassio, magnesio, proteine

Broccoli: CoQ10, magnesio, potassio, proteine

Carota: magnesio, potassio

Cavolfiore: CoQ10, magnesio, potassio

Spinaci: ferro, magnesio, potassio, proteine

Cereali

I cereali sono una fonte di carboidrati per l’energia rapida. Alcune buone scelte contemplano:

Riso bruno: ferro, magnesio, potassio, proteine

Farina d’avena: ferro, magnesio, potassio, proteine

Grano integrale: ferro, magnesio, potassio, proteine

Riso bianco: ferro, magnesio, potassio, proteine