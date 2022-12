Natale, ecco i consigli per evitare le intossicazioni alimentari

La tavola per le feste di Natale e Capodanno si riempie di cibi per tutti i gusti. Carni, pesci, salse, verdure preparate e conservate in casa, torte dolci e salate che, in alcuni casi, possono nascondere l’insidia delle intossicazioni alimentari che nel periodo delle feste di Natale e Capodanno sono più frequenti che in altri periodi dell’anno.

Humanitas Salute ne ha parlato con Antonio Voza, responsabile di Pronto Soccorso dell’ospedale Humanitas, in un articolo che riportiamo qui di seguito integralmente, che ha dichiarato: «Spesso le intossicazioni alimentari si verificano dopo aver mangiato carne poco cotta, pesce crudo, prodotti lattiero caseari, conserve casalinghe o alimenti che contengono uova e che sono stati conservati male. Mangiare un alimento mal conservato, talvolta lasciato troppo a lungo fuori dal frigorifero, oppure realizzato seguendo tecniche di preparazione poco igieniche significa assumere e far assumere ai nostri ospiti un cibo contaminato da tossine che rischia di rovinare il pranzo delle feste. I sintomi generalmente sono di tipo gastrointestinale come nausea, vomito o diarrea e possono manifestarsi dopo poche ore dall’ingestione di cibo contaminato fino a qualche giorno dopo rischiando di rovinare il Natale e Capodanno a tutta la famiglia e in particolare a bambini, anziani e malati cronici che hanno una risposta immunitaria ridotta oltre a donne in gravidanza che sono maggiormente esposte a intossicazioni alimentari».

I consigli per evitare le intossicazioni alimentari: