Le esotiche proprietà benefiche delle giuggiole

Le giuggiole sono i frutti della Ziziphus jujuba, specie appartenente alla famiglia delle Rhamnaceae. Originarie della Cina, vengono coltivate anche in Corea, in Giappone e nel Medio Oriente. Humanitas salute ne ha descritto le proprietà in un articolo che pubblichiamo integralmente.

Le giuggiole

Quali sono le proprietà nutrizionali delle giuggiole?

100 g di giuggiole fresche apportano circa 79 Calorie e:

1,2 g di proteine

0,20 g di lipidi

20,53 g di carboidrati

fibra alimentare

69 mg di vitamina C

0,900 mg di niacina

0,081 mg di piridossina

0,040 mg di riboflavina

0,020 mg di tiamina

40 UI di vitamina A

250 mg di potassio

23 mg di fosforo

21 mg di calcio

10 mg di magnesio

3 mg di sodio

0,48 mg di ferro

0,084 mg di manganese

0,073 mg di rame

0,05 mg di zinco

Le giuggiole sono fonti di tannini. In 100 grammi di frutto fresco sono presenti circa 3,2 mg di catechina e 1,3 mg di quercetina.

Quando non mangiare le giuggiole?

Le giuggiole potrebbero interferire con la venlafaxina, un farmaco antidepressivo.

Stagionalità delle giuggiole

L’albero delle giuggiole si riempie di frutti entro il mese di luglio.

Possibili benefici e controindicazioni delle giuggiole

Le giuggiole, essiccate o ridotte in polvere, vengono utilizzate nella medicina tradizionale cinese per alleviare nervosismo, ansia e insonnia, prevenire le infezioni e migliorare le capacità digestive. Ciò che è certo è che questi frutti sono fonti di nutrienti essenziali per il corretto sviluppo e per il benessere generale dell’organismo. Le loro fibre aiutano a proteggere la salute intestinale, e l’apporto di vitamina C associato al loro consumo corrisponde a un pieno di potere antiossidante. Non solo, la vitamina C è importante per la sintesi del collagene e aiuta la guarigione delle ferite. Il calcio è importante per la salute di ossa e denti, per la contrazione dei muscoli, per la coagulazione del sangue e per la trasmissione dell’impulso nervoso, il ferro è richiesto per la produzione dei globuli rossi e le vitamine del gruppo B sono alleate del metabolismo. Infine, i tannini sono noti per le loro capacità antinfettive, antinfiammatorie e antiemorragiche. Attenzione, però: rispetto ad altri frutti le giuggiole sono piuttosto caloriche.

Le giuggiole, anche nella loro variante disidratata, sono considerate alimenti generalmente sicuri.