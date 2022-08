I corbezzoli, frutti buoni e salutari per la digestione

Il corbezzolo è un arbusto sempreverde, caratteristico della macchia mediterranea, che produce gli omonimi frutti tondeggianti e nodosi (bacche grandi pressapoco come ciliegie) con una spessa buccia e polpa gialla, granulosa, ma morbida e che possono essere consumati freschi o in conserva sotto forma di confetture, liquori, sciroppi. Ma sono anche molto utili a livello digestivo e intestinale. Humanitas salute ne ha descritto le proprietà in un articolo che pubblichiamo integralmente.

I frutti del corbezzolo

Corbezzoli, come si usano in cucina?

Molto conosciuto e pregiato è il miele di corbezzolo, con il suo odore penetrante e pungente e un retrogusto amaro. In autunno questo arbusto mostra i suoi fiori bianchi (che daranno poi i frutti l’anno successivo) contemporaneamente ai frutti dell’anno in corso: in questo modo nella pianta sono presenti nello stesso momento fiori bianchi e frutti rossi che, assieme al verde delle foglie, rendono questo arbusto molto caratteristico e di facile distinzione. La pianta del corbezzolo fa parte alla stessa famiglia dei mirtilli.

Quali sono le proprietà nutrizionali?

100 grammi di corbezzoli apportano circa 76 Calorie e contengono pressappoco:

0,8 g di proteine

11 g di zuccheri

8 mg di vitamina C

Quando non mangiare il corbezzolo?

A oggi non sono conosciute interazioni tra il consumo di corbezzoli e l’assunzione di farmaci o altre sostanze ma, dal momento che le proprietà terapeutiche di questo prodotto sono varie, nel caso in cui si fosse sotto terapia farmacologica o si assumessero altre sostanze (es. integratori o rimedi fitoterapici) è utile chiedere il consiglio del proprio medico curante prima di consumare un infuso fatto con foglie di questo frutto.

Stagionalità del corbezzolo

La raccolta dei corbezzoli maturi avviene tra novembre e dicembre. Non è facile reperire nei nostri mercati questo frutto.

Possibili benefici e controindicazioni

I corbezzoli sono una buona fonte di pectina, sostanza con buone proprietà gelificanti ed emollienti utili anche a regolarizzare le funzioni intestinali; in caso di dissenteria la pectina va ad aumentare la consistenza delle feci, mentre in caso di stitichezza può aumentare la mollezza della massa fecale favorendone il transito intestinale.

Le proprietà terapeutiche del corbezzolo si ritrovano soprattutto nelle sue foglie, ricche di tannini, ad azione astringente e anti-infiammatoria, e fenoli, cioè sostanze dall’azione antiossidante, che possono essere assimilate dall’organismo bevendo infusi fatti con foglie essiccate di questa pianta: questi ultimi operano infatti con un’attività antinfiammatoria soprattutto sulle vie biliari, sul fegato e sull’apparato circolatorio e, con attività antispasmodica, anche sull’apparato digerente. Sono poi un buon diuretico e hanno funzioni antisettiche e antinfiammatorie sulle vie urinarie.

Attualmente non sono conosciute controindicazioni al consumo di corbezzolo, ma dal momento che le sue proprietà terapeutiche sono diverse, nei casi in cui si stia seguendo una terapia farmacologica o si assumano altre sostanze (es. integratori o rimedi fitoterapici) è consigliabile chiedere il parere del proprio medico curante prima di bere un infuso a base di foglie di questo frutto.