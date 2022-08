Rientro dalle vacanze: i tre nutrienti del buon umore per affrontarlo al meglio

Con l’arrivo del mese di settembre, il tempo libero e il relax estivo incidono sul buon umore e rendono meno allettante il ritorno alla routine quotidiana, scandita da nuovi impegni e incombenze. Il California Prune Board, che rappresenta coltivatori e confezionatori di prugne provenienti dalla California, in collaborazione con Annamaria Acquaviva, dietista e nutrizionista del Board in Italia, ha identificato tre nutrienti fondamentali per favorire il buon umore a partire dalla tavola, per un rientro dalle vacanze ricco di energia.



Il buon umore a tavola

«Il buonumore inizia anche dalle buone abitudini a tavola. Infatti, è dimostrato che mangiare a orari regolari influisce positivamente sulle molecole che regolano il buon umore. Per favorire il tono dell’umore è bene evitare le diete restrittive, è invece importante rispettare tutti i fabbisogni dell’organismo. Dopo le eccezioni e gli strappi alle regole delle vacanze estive, è fondamentale tornare a un’alimentazione varia ed equilibrata, con il corretto apporto di tutti i nutrienti essenziali. Verdura e frutta meglio se multicolori, cereali integrali, proteine salutari (pesce, anche azzurro, uova, verdura, legumi e carne magra, preferendo la bianca) e grassi "buoni", come l’olio extra vergine di oliva, la frutta a guscio o i semi oleosi», spiega Annamaria Acquaviva.



1. Triptofano

Si tratta di un aminoacido essenziale, poiché l’organismo non è in grado di sintetizzarlo autonomamente. Il triptofano rappresenta inoltre il punto di partenza per la sintesi di alcune sostanze biologiche, come la serotonina, nota come "ormone del buonumore". Sono fonte di triptofano i legumi, le carni, il pesce, i latticini e le uova. Anche il cioccolato fondente, le arachidi, l'alga spirulina ed i semi di sesamo.



2. Fibre alimentari

Durante le vacanze estive l’irregolarità dei pasti è più frequente e spesso frutta e verdura - principali fonti di fibre alimentari - vengono accantonate, con conseguenti difficoltà anche a livello digestivo. Per ritrovare il giusto equilibrio al rientro, risultano utili le Prugne della California - un’eccellente fonte di fibre, con un apporto di circa 7 g/100 g, ossia quasi un quarto della quantità quotidiana raccomandata. Tre prugne secche al giorno rappresentano, inoltre, una delle cinque porzioni giornaliere di frutta e verdura: un modo facile e pratico (che non risente della stagionalità) per soddisfare il fabbisogno giornaliero di fibre e favorire la digestione. Le Prugne della California hanno inoltre un basso indice glicemico (25) grazie sia alla presenza di fibre sia soprattutto alla composizione dei loro glucidi, che apportano un’energia facilmente disponibile e di graduale assimilazione, particolarmente utile anche per mantenere la concentrazione e la lucidità al lavoro. Le prugne della California sono inoltre ricche di preziosi nutrienti come manganese e Vitamina K, due sostanze essenziali per la salute delle ossa.



3. Flavonoidi

Tornare al ritmo della vita quotidiana dopo i giorni di ferie produce vero e proprio stress da rientro: un quadratino di cioccolato al giorno ci aiuta a contrastarlo grazie ai flavonoidi, alleati delle nostre capacità cognitive e della memoria. Questi nutrienti favoriscono, infatti, anche l’aumento dei livelli di serotonina, “l’ormone del buonumore”, e contribuiscono a regolare la pressione e migliorare l’elasticità dei vasi sanguigni. I micronutrienti preziosi, responsabili delle azioni benefiche sono la quercitina, due flavonoidi (catechine e procianidine) e la teobromina, ma per garantire la benefica presenza di queste sostanze è necessario che il cioccolato sia fondente almeno al 70%.



Fondamentale l’attività fisica

«Infine, anche praticare attività fisica è molto importante: aumenta i livelli di serotonina con effetto antidepressivo e rilassante e favorisce il ripristino dell’equilibrio sonno-veglia, indispensabile per mantenere il buonumore e l’energia», conclude Annamaria Acquaviva.



Ritornare alla routine quotidiana e approcciare le sfide autunnali, dopo le ferie estive, sarà più semplice con una buona selezione dei nutrienti, un po’ di allenamento e un alleato fondamentale per ricette o snack gustose e salutari, come le Prugne della California!