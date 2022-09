Stress da ripresa in ufficio? Ecco 5 snack salva energie

Trascorrere tante ore seduti alla scrivania e seguire le lezioni scolastiche richiede attenzione e concentrazione: gli attacchi di fame che talvolta colgono all’improvviso, rappresentano il momento più rischioso della giornata. Ecco perché uno spuntino, a metà mattina o metà pomeriggio, è fondamentale perché permette di ricaricare le energie, placare i crampi allo stomaco e non farci arrivare affamati ai pasti principali. Sei a caccia di qualche idea per uno spezza-fame sfizioso, bilanciato e leggero? Segui le ispirazioni di Dole Italia, azienda specializzata nella produzione e distribuzione di frutta fresca di qualità premium, racchiuse in queste 5 snack gustosi.



Palline energetiche ai mirtilli

Una ricetta che unisce equilibrio e golosità pronta in pochi minuti. Insieme alla frutta è presente l'amaranto soffiato, privo di glutine e ricco di fibre, proteine, vitamina B e C. Una ricetta perfetta per fare il pieno di ferro, calcio, fosforo e magnesio.



Frutta secca e disidratata

Si tratta di una merenda sana e facile da consumare, alla scrivania, on-the-go, in viaggio. Noci, nocciole, arachidi, mandorle e ancora uvetta, albicocche e prugne secche, etc. sono stuzzicanti fonti di acidi grassi Omega 3, vitamine e ricchissime di sali minerali come magnesio, potassio, ferro e calcio. Uno snack comodo da portare fuori casa. Un po' più calorico della frutta fresca ma che non richiede un coltello per sbucciare o tagliare e che azzera la preoccupazione di sbarazzarsi di bucce e semi.



Banana Muffin

Soffici, golosi e ricchi dei benefici della banana, fonte di antiossidanti che stimola il buon umore e ricca di vitamine, potassio e magnesio. Un dolcetto salutare e leggero, adatto per grandi e piccini, pronto in soli 30 minuti.



Barrette di muesli con lamponi e mandorle

Con miele, amaranto e semi di zucca, queste barrette sono così facili e veloci da preparare che non potrai non innamorartene! E poi, rispetto a quelle che generalmente si trovano in commercio, eccessivamente ricche di zuccheri confezionate nella plastica, sono anche più bilanciate nutrizionalmente.



Smoothie alla frutta dole o frullato vitaminico

Uno spuntino tutto da bere, dissetante ed energizzante, da gustare nel corso della giornata. A base di tanta frutta fresca, come lamponi, mirtilli, banane, agrumi e/o aggiungendo, se lo si vuole ancor più cremoso, dello yogurt greco. Una sferzata di vitamine e vitalità per affrontare con grinta i mille impegni della giornata.