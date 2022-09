Freddo in arrivo, ecco i superfood con cui affrontare il cambio di stagione

Ormai il freddo è alle porte. Un modo efficace per contrastarlo è nutrirsi al meglio, facendosi aiutare da ingredienti, noti e meno noti, che con il loro sapore ma soprattutto con le loro proprietà nutrizionali possono rappresentare un ottimo alleato. CiboCrudo, il principale produttore italiano di cibo plant-based e crudista, ha pensato a otto prodotti insoliti che non dovrebbero mancare nella nostra alimentazione ottobrina per affrontare l’autunno al meglio.

Funghi Shiitake in polvere

Gli Shiitake ci sorprendono per il loro prezioso contenuto di beta-glucani, vitamine e amminoacidi, che possono sostenere il sistema immunitario ed esercitare un'azione antivirale, immunostimolanti e immunomodulanti. Quelli di CiboCrudo sono stati raccolti manualmente, essiccati e polverizzati a temperature sempre inferiori ai 42 gradi. La polvere di Shiitake può essere utilizzata come insaporitore di piatti crudi o cotti (provatela assieme alla paprika affumicata!).



Bacche di Açai

Direttamente dal Brasile, sono un alimento in polvere in grado di cambiare le tue giornate. Se ti sembra difficile è perché non ne conosci ancora gli attivi: preziosi acidi grassi, vitamine e sali minerali rendono questo prodotto ricco di antiossidanti, antinfiammatori e antitumorali - alcuni studi ne rilevano i benefici anche per chi soffre di endometriosi. Ne bastano due cucchiaini al giorno mescolati in acqua, yogurt o succhi di frutta oppure utilizzati come ingrediente nei dolci per assaporarne gusti e benefici. Il sapore? Delizioso, ricorda il cioccolato fondente e il mirtillo.



Maitake

Fungo utilizzato in Giappone sin dall’antichità per rafforzare il sistema immunitario, ha proprietà confermate anche dalla moderna ricerca scientifica. I suoi princìpi attivi sono ottimi per il controllo del colesterolo e per la pressione sanguigna, nonché consigliati per la loro azione immunitaria. Come usarlo? Puoi variare tra piatti raw e pietanze cotte come brodi vegetali, minestre e risotti; puoi arricchire l’insalata, mangiarlo insieme alle verdure o utilizzarlo per aperitivi, mescolato con una maionese o una salsa allo yogurt.



Ashwagandha

Diventata popolare come afrodisiaco che aumenta il testosterone, l’ashwagandha è un’erba officinale che la medicina ayurvedica usa da più di 3000 anni con numerosi fini, tra cui il rafforzamento del sistema immunitario. Un’idea per l’utilizzo? Una tisana-bomba per recuperare le energie, aggiungendo bacche di Goji e radice di Liquirizia.

Reishi

Sarà che l’autunno è la stagione dei funghi ma una poco conosciuta arma per affrontare l’arrivo dei primi freddi è proprio questo fungo parassita, rinomato da millenni in Asia per i suoi princìpi attivi, in grado di supportare il sistema immunitario e la lucidità mentale. La polvere di Reishi ha proprietà immunostimolanti, antinfiammatorie, antiallergiche ed antistaminiche, oltre a contrastare stress e fatica. È possibile consumare la polvere in bevande, tè, frullati, tisane, zuppe e yogurt.



Maca

Le temperature più basse e la nostalgia dell’estate ti fanno sentire spossato, privo di energie? La radice di Maca è la ricarica perfetta: preziosa fonte di vitamine e sali minerali, è capace di stimolare l'energia del corpo e si rivela un ottimo adattogeno, permettendo all’organismo di resistere meglio allo stress, sia fisico sia psichico; la vitamina C protegge dallo stress ossidativo, la vitamina A è fondamentale per il funzionamento del sistema immunitario e la niacina oltre a contribuire al funzionamento del metabolismo energetico, riduce la stanchezza e fornisce vigore allo stato fisico dell'individuo. La polvere di Maca può essere aggiunta a yogurt, frullati e overnight oats (super trendy su Instagram!): ha un sapore nocciolato e morbido.

Psillio

Il cambio di stagione è un momento di reset per l’organismo e non è raro soffrire di coliti, dispepsie (problemi di digestione) e stitichezza. Per contrastare queste difficoltà è buona abitudine aumentare le fibre che ingeriamo, e lo psillio è il prodotto giusto. In polvere o in scagliette, ci permette di ristabilire il nostro equilibrio fisico. Per usarlo, sciogline da 2 a 10 grammi in acqua, succhi, bevande vegetali; se non ti piace la sua consistenza un po’ gelatinosa puoi usarlo per preparare porridge, smoothies, nello yogurt oppure aggiungerlo come legante nelle tue ricette, come alternativa vegana all’uovo.

Noci

Tutti amiamo questo alimento che fa parte della nostra tradizione e proprio in questo periodo dovremmo ricordarci di consumarne piccole quantità. Così ricche di selenio e di omega 3 forniscono molta energia, e sono quindi adatte in caso di stanchezza. Evitiamo però quelle tostate e sbiancate, preferendo quelle che non hanno subito trattamenti per renderle più belle ma, inevitabilmente, meno ricche di principi attivi.