Mangiare a colori, i benefici di frutta e verdura a tinte biancoverdi

Ogni tipologia di frutta ed ortaggio ha una sua forma, un suo gusto ed una sua consistenza e, a seconda del colore della polpa e della buccia, racchiude differenti nutrienti che gli conferiscono specifiche caratteristiche e proprietà. Melanie Marcus, Culinary & Nutrition Expert di Dole Food Company, approfondisce le principali sostanze nutritive contenute in frutta e verdura dalla tonalità verde e bianca e spiega come mangiare a colori può apportare numerosi benefici. Del resto, l’inverno è una stagione che offre un’ampia varietà di ortofrutta di questa pigmentazione ed è anche il periodo dell’anno in cui il sistema immunitario è più debilitato e messo alla prova.

L‘alimentazione gioca un ruolo importante nel supportare la salute dell’organismo

Le proprietà del «verde»

«Nella stagione fredda, i principali frutti e ortaggi dal colore verde sono kiwi, carciofi, broccoli, spinaci, indivia, cicoria: la loro colorazione è data dalla presenza della clorofilla, un potente antiossidante. Le verdure a foglia verde sono un'ottima fonte di acido folico (vitamina B9) che, durante la gravidanza, aiuta a prevenire la chiusura incompleta del canale spinale nei neonati, responsabile di una malformazione congenita nota anche come Spina Bifida. Questi alimenti sono anche ricchi di magnesio, un minerale che aiuta il metabolismo energetico riducendo la stanchezza e l'affaticamento» spiega Melanie.

Frutta e verdura bianca

Quindi, l’alimentazione gioca un ruolo importante nel supportare la salute dell’organismo: il composto fitochimico prevalente in frutta e verdura dalla tonalità bianca come banane, mele, pere, finocchi, cavolfiori, porri, è la quercetina (appartenente al gruppo dei flavonoidi), un antiossidante che agisce proteggendo contro i radicali liberi, responsabili dell’invecchiamento e di varie malattie croniche. I principali nutrienti di questi alimenti aiutano a: