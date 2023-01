Cuore e intestino sani con i topinambur

Un tubero che da dimenticato sta attraversando un nuovo momento di gloria. Stiamo parlando del topinambur. Ma che cosa è e quali proprietà ha? Si tratta della radice dell’Helianthus tuberosus, specie originaria dell’America Centrale che appartiene alla famiglia delle Asteraceae. Nell’Europa occidentale e nelle regioni mediterranee viene spesso impiegato come fosse una patata, ma rispetto a quest’ultima è più ricco di fibre e povero di amido.

Tante le proprietà dei topinambur



Quali sono le proprietà nutrizionali?

100 g di topinambur apportano circa 73 calorie e:

78,01 g di acqua

17,44 g di carboidrati

9,60 g di zuccheri

2,00 g di proteine

1,6 g di fibre

0,01 g di lipidi, tra cui: 0,004 g di grassi monoinsaturi e 0,001 g di grassi polinsaturi

429 mg di potassio

78 mg di fosforo

17 mg di magnesio

14 mg di calcio

4 mg di sodio

3,40 mg di ferro

0,140 mg di rame

0,12 mg di zinco

0,060 mg di manganese

0,7 µg di folati

beta carotene

20 UI di vitamina A

4 mg di vitamina C

1,3 mg di niacina

0,397 mg di acido pantotenico

0,200 mg di tiamina

0,19 mg di vitamina E

0,077 mg di vitamina B6

0,060 mg di riboflavina

13 µg di folati

0,1 µg di vitamina K



Quando non mangiare il topinambur?

Non risultano esservi interazioni tra il suo consumo e l’assunzione di medicinali o altre sostanze.



Stagionalità del topinambur

La sua stagione va da ottobre a marzo.



Possibili benefici e controindicazioni

Fra i principali benefici che derivano dal suo consumo è incluso l’elevato apporto di fibre, che oltre a promuovere il benessere intestinale, contribuiscono anche a proteggere la salute cardiovascolare. Nello specifico, è una buona fonte di inulina, fibra solubile che agisce come prebiotico e contribuisce a ridurre l’assorbimento intestinale di zuccheri e grassi. In tal modo l’inulina protegge la salute cardiometabolica da eccessi di colesterolo e glucosio nel sangue. È altresì una fonte di antiossidanti (vitamine A, C ed E, manganese e selenio), di vitamine importanti per il sistema metabolico (appartenenti al gruppo B) e lo sviluppo del sistema nervoso durante la fase di gestazione (i folati), di ferro importante per la produzione di globuli rossi e di fosforo e calcio, alleati di denti ed ossa.



In caso di consumo abbondante, l’elevato apporto di inulina tipico del topinambur potrebbe provocare fastidiosi effetti collaterali a livello intestinale (gas).