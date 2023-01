Cavolfiore, delizia di stagione: ecco le sue proprietà

Humanitas Salute ci aiuta a conoscere tutte le proprietà del cavolfiore. Scopriamole insieme!

Il cavolfiore

Che cos’è il cavolfiore?

Dal nome scientifico Brassica oleracea, è un ortaggio che appartiene alla famiglia delle Brassicaceae o crucifere.

Quali sono le proprietà nutrizionali?

100 g di cavolfiore crudo apportano 25 calorie ripartite come segue:

51% proteine

42% carboidrati

7% lipidi.

Nello specifico, in 100 grammi di cavolfiore crudo si trovano:

2,0 g di fibre

48,2 mg di vitamina C

0,507 mg di niacina

0,184 mg di vitamina B6

0,060 mg di riboflavina

0,050 mg di tiamina

0,08 mg di vitamina E

57 µg di folati

15,5 µg di vitamina K

299 mg di potassio

44 mg di fosforo

30 mg di sodio

22 mg di calcio

15 mg di magnesio

0,42 mg di ferro

0,27 mg di zinco

0,155 mg di manganese

1 µg di luteina/zeaxantina

92,07 g di acqua

1,92 g di proteine

0,28 g di lipidi, di cui: 0,130 g di grassi saturi, 0,034 g di grassi monoinsaturi e 0,031 g di grassi polinsaturi

1,91 g di zuccheri.

Si tratta anche di una fonte di sulforafano, di steroli e di di-indolo-metano.

Quando non mangiare il cavolfiore?

Non risultano esservi interazioni tra il consumo di cavolfiore e l’assunzione di medicinali o altre sostanze. Nel dubbio è opportuno consultarsi con il proprio medico.

Stagionalità del cavolfiore

In Italia è di stagione da ottobre ad aprile.

Possibili benefici e controindicazioni

Il suo consumo apporta fibre alleate della salute dell’intestino e utili al fine di controllare l’assorbimento di zuccheri e colesterolo. Inoltre, una dieta ricca di cavolfiore può contribuire a prevenire i tumori, grazie alle fibre e ad altri composti (come il sulforafano e alcuni steroli). Il di-indolo-metano sembra invece esercitare un’azione antibatterica, immunomodulatrice ed antivirale. Fra le vitamine, la C è un antiossidante che è alleato delle difese immunitarie ed importante per la sintesi del collagene; quelle del gruppo B favoriscono invece un corretto metabolismo e la K è coinvolta nei processi di coagulazione. Infine, tra i minerali, il manganese partecipa alle difese antiossidanti dell’organismo ed il calcio ed il fosforo a quella di ossa e denti, mentre il potassio aiuta a proteggere la salute cardiovascolare.

E’ fonte di goitrogeni, che sono potenzialmente pericolosi per chi soffre di problemi alla tiroide.