Scopriamo le proprietà del kumquat, il mandarino cinese

Mai mangiato il kumquat? Si tratta del mandarino cinese. È un agrume frutto di piante del genere Fortunella ed appartenente alla famiglia delle Rutaceae. Si tratta di specie che sono originarie dei territori montani del sud-est della Cina. Oggi vengono coltivati – a volte a semplice scopo ornamentale – in diverse aree del mondo. Ma quali proprietà hanno? Scopriamolo in un articolo di Humanitas Salute che pubblichiamo.

Il kumquat o mandarino cinese



Quali sono le proprietà nutrizionali del mandarino cinese?

100 g di mandarino cinese apportano 71 calorie e:

15,90 g di carboidrati

6,5 g di fibre

1,88 g di proteine

0,86 g di lipidi

186 mg di potassio

62 mg di calcio

20 mg di magnesio

10 mg di sodio

0,86 mg di ferro

0,17 mg di zinco

0,135 mg di manganese

0,095 mg di rame

43,9 mg di vitamina C

0,429 mg di niacina

0,208 mg di acido pantotenico

0,15 mg di vitamina E

0,090 mg di riboflavina

0,037 mg di tiamina

0,036 mg di piridossina

17 µg di folati

290 UI di vitamina A.



È una fonte di beta-criptoxatina, alfa-carotene, luteina, zeaxatina e tannini.



Quando non mangiare il mandarino cinese?

Gli agrumi possono interagire con alcuni medicinali (per esempio il buspirone, la sertralina, le statine e il saquinavir) inibendo enzimi che sono necessari per la loro metabolizzazione e portando così ad effetti collaterali che sono pericolosi per la salute. Nel dubbio è opportuno chiedere consiglio al proprio medico.



Stagionalità del mandarino cinese

È un frutto tipico dei mesi invernali e primaverili.



Possibili benefici e controindicazioni del mandarino cinese

È una buona fonte di minerali, fibre, vitamine e antiossidanti. Questi ultimi - così come le fibre - sono presenti anche nella buccia, che è commestibile ed apporta anche numerosi oli essenziali. Le vitamine A, C ed E contribuiscono a combattere le specie reattive dell’ossigeno che, danneggiando le cellule, possono portare a patologie come malattie degenerative e cancro. La vitamina C esercita un’azione antivirale, può inoltre promuovere la guarigione delle ferite, favorisce l’assorbimento del ferro presente nel cibo e aiuta a combattere patologie come il diabete e l’artrite. Le vitamine del gruppo B favoriscono invece il buon funzionamento del sistema metabolico. Infine, il calcio è importante per la salute delle ossa, mentre ferro e rame prendono parte alla sintesi dei globuli rossi.