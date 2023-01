In arrivo il Blue Monday: come superare la tristezza a tavola

È in arrivo un giorno particolare, il Blue Monday. Cade sempre il terzo lunedì di gennaio, quest’anno a calendario il 16, e segna ufficialmente il ritorno alla vera routine quotidiana, dopo la lunga pausa delle festività natalizie. La data, individuata con un’analisi combinata di dati matematici e studi psicologi, è ormai convenzionalmente riconosciuta e trova giustificazione al diffuso senso di tristezza e malinconia che coglie molti in questo particolare periodo, nel pieno dell’inverno e all’inizio di un anno ricco di sfide.

In arrivo il lunedì più triste dell'anno



Come risollevare il morale

Babaco Market, il servizio di e-grocery 100% made in Italy che combatte lo spreco alimentare che si origina dal campo alla tavola, con il supporto della psicologa e psicoterapeuta Ilaria Merici, ha elaborato un decalogo di cinque attività e cinque alimenti utili per affrontare al meglio l’umore triste che spesso caratterizza le lunghe giornate invernali, ricche di impegni.



«Il periodo successivo alle festività natalizie e di fine anno è sempre un po' complesso da affrontare. Per molti significa riprendere il lavoro, magari in un'altra città, dopo un periodo di rientro in famiglia e con gli affetti. Complici il freddo, la poca luce e la malinconia, ci si può sentire apatici, stanchi e svogliati. Non esistono bacchette magiche né suggerimenti validi in assoluto per tutti. Una regola d'oro è non avere paura di provare emozioni negative, spesso accettare di viverle aiuta a farle passare più rapidamente. Condividerle con gli amici è un modo per sentirci meno soli e sperduti» spiega Merici. A seguire cinque consigli pratici e cinque alimenti per affrontare al meglio il periodo del Blue Monday.

Il buonumore passa dalla tavola



1. Buone abitudini a tavola

Il buonumore inizia anche dalle buone abitudini a tavola. Infatti, è dimostrato che mangiare a orari regolari influisce positivamente sulle molecole che regolano il buon umore. Per favorire il tono dell’umore è bene evitare le diete restrittive e rispettare tutti i fabbisogni dell’organismo. L’alimentazione deve essere varia ed equilibrata, con il corretto apporto di tutti i nutrienti essenziali per favorire la buona salute:

Verdura e frutta, meglio se multicolori

Cereali integrali

Proteine salutari (pesce, anche azzurro, uova, verdura, legumi e carne magra, preferendo la bianca)

Grassi “buoni”, come l’olio extravergine di oliva

Frutta a guscio o semi oleosi



2. Svolgere attività manuali

Poter dare voce alla propria creatività o intraprendere attività pratiche può essere un altro trucco da adottare. «Un sollievo possiamo trovarlo anche svolgendo attività manuali casalinghe: fare ordine, cucinare cibo del cuore, occuparsi delle piante, solo per fare alcuni esempi. Per chi si sente più creativo, è il momento ideale per dedicarsi alla pittura, alla scrittura, al bricolage o aprire finalmente quel libro impolverato con pagine colorate per gli origami. In linea generale, qualsiasi attività ci impegni in qualcosa di piacevole, manuale e concreto può aiutarci a recuperare tono dell'umore ed entusiasmo», aggiunge Merici.



3. Fare attività fisica

Anche praticare attività fisica è molto importante. Aumenta i livelli di serotonina, l’ormone del buonumore, e favorisce il ripristino dell’equilibrio sonno-veglia: indispensabile per energia e umore positivo.



4. Agenda e orologio

È utile anche fare caso agli alti e bassi della propria energia, che ha spesso un andamento costante. Immediatamente dopo il risveglio l’energia è bassa. Ha poi un picco nella tarda mattinata, dalle 11 alle 13. Riscende nel tardo pomeriggio fra le 15 e le 17, per rialzarsi prima della serata, dalle 18 alle 19, e arrivare al suo punto più basso alle 22. Meglio fissare gli impegni più complicati quando l’energia è al suo massimo, mentre in corrispondenza dei cali d’energia l’ideale sarebbe fare una passeggiata o dedicarsi brevemente ad attività rilassanti.



5. Imparare ad osservarsi

Come si comporta l’umore? Mangiare ci fa sentire subito meglio? E dopo due ore? Fare moto dà benefici immediati? E a distanza di tempo? Ognuno ha le proprie risposte: per questo è estremamente importante esserne consapevoli per affrontare al meglio anche i momenti di tristezza.