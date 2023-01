Avete mai mangiato la boga? Scopriamo che cosa è e quali proprietà possiede in un articolo di Humanitas Salute che pubblichiamo. La Boops boops è un pesce di acqua salata che appartiene alla famiglia Sparidae. Amante dei fondali rocciosi e di quelli abitati dalla Posidonia oceanica, è un pesce costiero in grado di vivere in diversi ambienti. È diffuso nel Mar Nero e nell’Oceano Atlantico.

Il Boga, pesce dalla diverse qualità nutrizionali



Quali sono le proprietà nutrizionali della boga?

100 g di boga cruda (parte edibile) apportano circa 87 calorie suddivise nel seguente modo:

12% lipidi

4% carboidrati

84% proteine.



Nello specifico, in 100 g di boga cruda (parte edibile) si trovano approssimativamente:

25 mg di colesterolo

0,7 g di zuccheri disponibili

2,1 mg di niacina

264 mg di fosforo

38 mg di calcio

1,2 mg di ferro

0,1 mg di riboflavina

0,08mg di tiamina

48 µg di vitamina A

348 mg di potassio

16,7 g di proteine

3,5 g di lipidi

76,1 g di acqua.



Quando non mangiare la boga?

Non vi sono al momento interazioni tra il suo consumo e l’assunzione di farmaci o altre sostanze. Nel dubbio è opportuno chiedere consiglio al proprio medico.



Stagionalità della boga

Depone le uova da gennaio a maggio e non risultano esservi particolari restrizioni alla sua pesca.



Possibili benefici e controindicazioni della boga

Non è un pesce particolarmente apprezzato in cucina, soprattutto perché la sua carne tende – nel giro di qualche giorno - ad assumere un odore sgradevole. Ciò nonostante, ha delle caratteristiche nutrizionali interessanti: ricca di proteine di qualità elevata, apporta vitamine del gruppo B (importanti per il buon funzionamento del metabolismo) e vitamina A (alleata della vista e del sistema immunitario nonché di fondamentale importanza durante la crescita). Inoltre, il potassio in esso contenuto può aiutare a proteggere la salute cardiovascolare, controllando sia la pressione del sangue che la frequenza cardiaca; il calcio e il fosforo a proteggere la salute delle ossa e dei denti, il ferro a evitare anemie.



Essa è però una fonte di colesterolo e secondo le Linee Guida per la Prevenzione dell’Aterosclerosi del Ministero della Salute, al fine di proteggere la salute cardiovascolare, è bene limitare l’assunzione di questa molecola a non più di 300 mg al dì (o a non più di 200 mg al dì, qualora si soffra di disturbi cardiovascolari).