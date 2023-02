Trucchi di Carnevale, quelli sicuri per i bambini

È una delle feste più amate dai bambini, e non è Carnevale per loro se non con il giusto travestimento. Ma nella scelta dei costumi e dei prodotti da applicare sulla pelle dovremmo lasciarci guidare dal buon senso e dai consigli dei professionisti di Humanitas, che in un articolo di Humanitas Salute che pubblichiamo, danno dritta a proposito di costumi e dei gadget di Carnevale.

Atteznione ai trucchi da usare per i bambini a Carnevale



Quali prodotti si possono utilizzare sulla pelle dei bambini?

Esistono prodotti per bambini venduti quasi ed esclusivamente durante il periodo del Carnevale che però sono da sconsigliare perché hanno una vita molto breve, e realmente spesso non se ne conosce neppure la provenienza. Sarebbe il caso, invece, che la mamma che voglia mascherare il proprio figlio a Carnevale, utilizzi i propri trucchi, formulazioni studiate, sperimentate, testate e controllate, che sono indubbiamente più sicure e delicate sulla pelle. Meglio dunque fidarsi di ciò che abbiamo già in casa piuttosto che acquistare questi prodotti a base di coloranti non ben definiti, che potrebbero anche irritare la pelle.



Non dimentichiamoci appunto che la pelle dei bambini è molto sensibile e delicata, e che sarebbe il caso di non tenere per troppo tempo il trucco sul viso. Non appena la festicciola finisce rimuovete il trucco semplicemente utilizzando acqua e detergente non schiumoso. Meglio non utilizzare il latte detergente perché questo tipo di prodotto contiene grassi e sostanze abbastanza complesse e aggressive per la pelle di un bambino.

Attenzione anche alle stoffe dei vestiti…

Bisogna fare attenzione anche ai costumi di Carnevale, che molto spesso sono realizzati con tessuti sintetici di bassa qualità. In questi casi una mancata traspirazione della pelle, che impedisce la dispersione di umidità e calore, potrebbe comportare macerazione della cute e irritazioni, con conseguenti dermatiti pruriginose. Sarebbe il caso quindi di non indossare il costume per troppo tempo, ma di metterlo e toglierlo all’occorrenza.



… e alle maschere in plastica

Anche per le maschere da volto in plastica e in tessuto vale la stessa regola. Inoltre bisogna aggiungere che se la mascherina di plastica viene poggiata sulla zona del viso che è stata truccata, gran parte del cosmetico a causa dell’occlusione verrà assorbito dalla pelle. Anche in questo caso, si consiglia di non indossare le maschere per un periodo di tempo prolungato.