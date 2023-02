Cattiva digestione? Ecco come fare e cosa mangiare

L’apparato digerente trasforma in modo efficiente gli alimenti in nutrienti essenziali (carboidrati, proteine, grassi, vitamine, minerali e acqua) su cui il nostro corpo fa affidamento per l’energia, la crescita e il mantenimento. Il consumo di alcuni alimenti, come le verdure e lo yogurt, può aiutare a migliorare e regolarizzare la digestione, mentre altri possono causare acidità, gonfiore, costipazione o dolore allo stomaco, tutti segni di dispepsia o cattiva digestione. Ne approfondisce l’argomento la dottoressa Chiara Circosta, nutrizionista nel centro Humanitas Medical Care Domodossola a Milano in un articolo di Humanitas Salute che pubblichiamo.

Cosa mangiare per digerire bene



Cos’è la digestione e quanto dura

La digestione è un processo fisiologico essenziale che consente al nostro corpo di rendere disponibili i nutrienti, come fonte energetica, ricavati dagli alimenti che consumiamo. Inizia nella cavità orale (in bocca) quando si mangia un boccone e termina nell’intestino crasso.

Il tempo di digestione dipende da vari elementi, tra cui l’età, il sesso e la quantità di cibo consumato. È inoltre determinato dalle abitudini, come mangiare velocemente o lentamente, dall’acidità gastrica e dalla motilità intestinale.



Dopo aver mangiato, il cibo impiega dalle 3 alle 6 ore per attraversare lo stomaco, a seconda del tipo di pasto consumato, se si tratta di uno spuntino o di un pasto principale. Seguono la digestione, l’assorbimento dell’acqua e l’eventuale eliminazione del cibo non digerito nell’intestino tenue e crasso. In genere sono necessarie 8 ore per un processo di digestione completo.



I rifiuti e i residui indigeribili iniziano a essere eliminati dall’organismo circa 24 ore dopo l’ingestione, e questo processo può durare diversi giorni. Gli uomini impiegano in media 50 ore per digerire i residui alimentari, mentre le donne impiegano 57 ore. Esiste un’ampia gamma di variazioni individuali, con alcuni che impiegano anche solo 20 ore e altri fino a 100 ore.



Cattiva digestione: quali sono le cause

La cattiva digestione può essere causata da una digestione lenta dovuta a una condizione medica, oltre che a una dieta, ad abitudini e ad uno stile di vita non salutari.



Mangiare troppo o troppo velocemente, sdraiarsi dopo aver mangiato, sono gesti che possono disturbare la digestione, sovraccaricando lo stomaco e causando pesantezza e tensione. Per migliorare la digestione, è fondamentale mangiare lentamente e masticare accuratamente ogni boccone.



Cattiva digestione: i sintomi



Tra i sintomi di una cattiva digestione includiamo:

gonfiore

stipsi (in caso di disbiosi)

gas

diarrea (in caso di disbiosi)

nausea

bruciore di stomaco

vomito

reflusso.



Quali alimenti migliorano la digestione?

Il consumo di alcuni alimenti può migliorare notevolmente la digestione.

Consumare verdure come finocchi e carciofi, che sono facili da digerire;

come finocchi e carciofi, che sono facili da digerire; Consumare verdure fresche e cotte ;

e ; Assumere una maggiore quantità di fibre nella dieta per garantire processi digestivi e peristalsi intestinale sani. Ciò contribuirà ad ammorbidire le feci e a prevenire la stitichezza. Gli alimenti che contengono fibre sono le verdure, i cereali integrali e la frutta (cotta e cruda), che sono anche ricchi di vitamine e minerali;

nella dieta per garantire processi digestivi e peristalsi intestinale sani. Ciò contribuirà ad ammorbidire le feci e a prevenire la stitichezza. Gli alimenti che contengono fibre sono le verdure, i cereali integrali e la frutta (cotta e cruda), che sono anche ricchi di vitamine e minerali; I grassi insaturi sono essenziali per l’assorbimento delle vitamine da parte dell’organismo e per facilitare la regolarità dei movimenti intestinali se associati alle fibre;

sono essenziali per l’assorbimento delle vitamine da parte dell’organismo e per facilitare la regolarità dei movimenti intestinali se associati alle fibre; Consumare fonti proteiche magre come: pesce bianco, carne bianca, uova, latticini magri.

come: pesce bianco, carne bianca, uova, latticini magri. Alimenti fermentati come yogurt, miso, quinoa e crauti sono ricchi di probiotici, batteri vivi e lieviti che possono essere utili per l’apparato digerente;

come yogurt, miso, quinoa e crauti sono ricchi di probiotici, batteri vivi e lieviti che possono essere utili per l’apparato digerente; Il consumo periodico di zenzero può ridurre efficacemente il gonfiore e altri problemi digestivi;

può ridurre efficacemente il gonfiore e altri problemi digestivi; Utilizzare erbe come la menta ;

come la ; Consumare tisane a base di malva, finocchio, calendula e liquirizia.



È essenziale mantenersi idratati per facilitare la digestione. Consumare quantità adeguate di acqua e altri liquidi, come tè e tisane non zuccherate, può prevenire la stitichezza e garantire una corretta digestione degli alimenti.



Bere molta acqua è essenziale anche per aumentare l’idratazione e sostenere il fegato e i reni nell’eliminazione delle scorie. Inoltre, l’acqua non fornisce calorie, aiuta a eliminare le tossine e favorisce il senso di sazietà per evitare di mangiare troppo. Quando la digestione è lenta, 1-2 bicchieri d’acqua a pasto possono favorire l’azione dei succhi gastrici.



Digestione: quali alimenti evitare?

È consigliabile evitare alcuni alimenti per favorire, o migliorare la digestione.

Il consumo di dolcificanti artificiali , caramelle, prodotti confezionati, succhi di frutta, bevande gassate o zuccherate;

, caramelle, prodotti confezionati, succhi di frutta, bevande gassate o zuccherate; Carboidrati raffinati ;

; Alimenti ad alto contenuto di grassi saturi ;

; Eccessivo consumo di alimenti che contengono sostanze nervine come: caffè , cioccolato , the ;

, , ; Cibi che aumentano l’acidità come: aceto , pomodori , agrumi ;

come: , , ; Salse ;

; Cibi piccanti , cibi grassi o fritti o cibi particolarmente conditi;

, cibi grassi o fritti o cibi particolarmente conditi; Alcol ;

; Gomme da masticare.



Buone pratiche per una corretta digestione

Masticare e bere lentamente;

Non coricarsi dopo i pasti (evitare di fare dei pasti/spuntini nelle 2-3h precedenti al coricarsi), ricordandosi, quando lo si fa, di mantenere la testa alzata di circa 10-15 cm rispetto al corpo;

Se si ha l’abitudine di mangiare molto velocemente provare a consumare il pasto con la mano non dominante;

Fare attività fisica leggera ed evitare l’ esecuzione di sforzi fisici subito dopo il pasto;

Eliminazione degli abiti troppo stretti, soprattutto a livello addominale;

Mantenimento della postura eretta durante e dopo i pasti;

Evitare di assumere farmaci, soprattutto antinfiammatori, se non strettamente necessario;

Attenzione ai cibi troppo caldi o troppo freddi;

Limitare bevande gassate e consumo di gomme da masticare;

Evitare di bere troppo durante i pasti;

Non fumare ed evitare gli alcolici;

Evitare lo stress.



Quando consultare uno specialista?

La consultazione di uno specialista è essenziale quando i sintomi persistono per due o tre mesi dopo aver mangiato determinati alimenti, in quanto potrebbe essere un segno di intolleranza o allergia alimentare, o anche di dispepsia cronica da cattiva digestione. Questi sintomi possono avere un forte impatto sulla qualità della vita del paziente, quindi è importante intervenire.

In alcuni casi, piccole modifiche alla dieta possono essere sufficienti a risolvere i sintomi della cattiva digestione.