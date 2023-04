Dieta post Pasqua? Ripartire con fibre, zuccheri naturali e liquidi

I giorni seguenti le festività pasquali potrebbero essere un buon momento per rivedere le abitudini alimentari di ciascuno. Non una vera e propria dieta disintossicante, o dieta detox, secondo un’espressione di ultima tendenza, bensì una nuova dieta, più ricca di frutta e verdura e meno calorica. La vera dieta detox sarebbe paradossalmente il digiuno, non tanto mangiare frullati e centrifughe in sostituzione di grassi o di alimenti contenenti additivi, coloranti e conservanti che purtroppo sono presenti nelle diete di molti. Piuttosto che fare un mese di “detox” dopo un’abbuffata, sarebbe meglio riflettere sui propri stili alimentari e correggere le abitudini scorrette per sposare una nuova dieta più salutare da mantenere nel tempo. Approfondiamo l’argomento con i professionisti di Humanitas in un articolo di Humanitas Salute che pubblichiamo.

Consumare più frutta e verdura, ma anche pesce, cereali integrali e carne bianca

Più frutta e verdura

Quali dovrebbero essere quindi gli alimenti più presenti in un “nuovo” regime alimentare? Indubbiamente chi vuole cambiare le proprie abitudini alimentari scorrette dovrebbe cominciare a consumare più frutta e verdura, ma anche pesce, cereali integrali e carne bianca, per l’apporto di liquidi, vitamine, sali minerali e fibre. Importante è anche il modo in cui consumare frutta e verdura. A chi chiede se è meglio una centrifuga o un piatto di frutta e verdura fresca, meglio propendere per quest’ultima soluzione. Con le dovute eccezioni per le persone che soffrono di disturbi gastrointestinali, o per chi è affetto da diabete, mangiare tanta frutta è un’ottima abitudine.

I benefici di una centrifuga risiedono naturalmente nel fatto che si assumono liquidi, ma dall’altro lato si perde in fibre contenute nella polpa e soprattutto nella buccia. Per mangiare la buccia, però dobbiamo essere certi della provenienza dei frutti e del fatto che siano trattati nel rispetto delle norme con prodotti non pericolosi per la salute.

Attenzione a quale frutta scegliere

Per esser certi di non assimilare tantissime calorie ma di assumere tanta acqua, è necessario anche selezionare i frutti o le verdure. Innanzitutto, sgombriamo il campo da equivoci dicendo che né le patate né i legumi sono ortaggi: hanno un apporto considerevole di carboidrati e i legumi anche di proteine. In secondo luogo, c’è frutta e frutta: banane fichi e cachi, ad esempio contengono molto fruttosio, uno zucchero sì naturale ma sempre fonte di calorie. Meglio fragole, frutti di bosco, melone e pesche, eccetera, contenenti meno zuccheri e tanta acqua, sali minerali e vitamine. Infine, posso anche assumere i semi, la frutta secca o frutti come l’avocado che, attenzione, contengono oli e quindi grassi. Per questo sarebbe indicato consumarli al posto di e non in aggiunta ad altri alimenti, ad esempio a metà mattinata o a merenda.