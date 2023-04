I benefici di mangiare a colori: la primavera a tavola si tinge di rosso

Un’alimentazione varia ed equilibrata è alla base di una vita longeva e in salute: il benessere dell’organismo si costruisce anche a tavola, prestando attenzione alla scelta degli alimenti. Ogni stagione ha i suoi frutti e i suoi colori e, come spiega Melanie Marcus, Culinary & Nutrition Expert di Dole Food Company, «la primavera è ricca di alimenti dalla tonalità rossa - come fragole, prugne, lamponi, ciliegie, arance, pesche, rabarbaro, ravanelli, pomodori», caratterizzati dalla presenza dominante di alcune preziose sostanze nutritive che sono racchiuse nella polpa e buccia e che ne determinano la pigmentazione.

I benefici di frutta e verdura rossa

In particolare, «frutta e verdura rossa sono fonti di antocianine e licopene, potenti antiossidanti in grado di sostenere il benessere e il vigore del corpo» prosegue Melanie. Le principali proprietà del licopene - di cui il pomodoro è l’ortaggio rosso più ricco - sono infatti antiossidanti, antitumorali e antinfiammatorie; di conseguenza una dieta ricca di questo carotenoide aiuta a:

abbassare il rischio di sviluppare alcune forme tumorali ;

il rischio di sviluppare alcune ; diminuire l’incidenza di malattie cardiovascolari ;

l’incidenza di ; proteggere la pelle dall’esposizione prolungata al sole ;

dall’esposizione prolungata al ; proteggere l’organismo da malattie neurologiche come Alzheimer.

A proposito del licopene, l’esperta di nutrizione di Dole, Melanie, precisa che «a differenza di altri antiossidanti, le sue proprietà non vengono alterate dalla cottura ma, al contrario, il calore ne potenzia l'assorbimento». Preziose capacità antiossidanti e antinfiammatorie, sono proprie anche delle antocianine, che:

agevolano la microcircolazione, giovando alla salute delle vene e alla fragilità capillare ;

la microcircolazione, giovando alla e alla ; supportano il benessere del sistema cardiocircolatorio ;

il benessere del ; contrastano l'invecchiamento precoce.

Infine, il colore rosso di frutta e verdura, è anche un indicatore di vitamina C, che supporta le difese immunitarie, la guarigione delle ferite e a favorisce l'assorbimento del ferro da parte dell’organismo. Imparare a mangiare a colori con consapevolezza si rivela quindi un’ottima scelta per prendersi cura di sé stessi in maniera semplice e giocosa, senza rinunciare al gusto, con ricette ed abbinamenti salutari e colorati.