La bellezza vien dal... miglio: alleato per i capelli e la pelle

Non solo a tavola, anche nel beauty il miglio può essere un ottimo alleato di salute e bellezza. Appartenente alla famiglia delle Graminacee - di cui fanno parte altri cereali più noti e comunemente utilizzati nell’alimentazione dell’uomo come l’orzo, il farro e il riso – l’antico cereale è conosciuto principalmente come alimento per gli uccelli ma è stato riscoperto di recente nell’uso quotidiano, grazie alla sua composizione ricca di sostanze fondamentali per il benessere della persona.

Miglio alleato della nostra bellezza

Il miglio ricco di nutrimenti importanti

«Nel miglio, tra le altre, sono presenti proteine contenenti aminoacidi solforati (come la cistina e la cisteina), sali minerali (tra cui silicio, ferro, magnesio, calcio e zinco) e vitamine (A, E, del gruppo B come la niacina o vit B3) - spiega Claudia Riccardi, biologa e membro del comitato direttivo di Aideco, Associazione Italiana di Dermatologia e Cosmetologia - In particolare, tali componenti possono svolgere un’azione sul miglioramento dell’aspetto di cute e dei suoi annessi quali capelli e unghie. Infatti, la presenza di aminoacidi solforati può favorire la formazione della cheratina, la principale componente di capelli e unghie, e dello strato più superficiale della cute, fondamentale per il mantenimento della barriera cutanea. I sali minerali sono importanti per la corretta fisiologia di cute e annessi. Le vitamine A ed E svolgono un importante ruolo anti-ossidante combattendo la formazione dei radicali liberi (tra i principali responsabili dell’invecchiamento), la vitamina B3 rinforza la barriera cutanea idrolipidica e favorisce il naturale turn-over delle cellule cutanee aiutando la pelle a mantenere il suo naturale livello di idratazione».

Il miglio ottimo nei prodotti di bellezza

Per le sue proprietà, il miglio viene sempre più usato nella preparazione di cosmetici e prodotti per la cura della persona. «Le sostanze di cui è costituito, come appunto gli aminoacidi solforati, i sali minerali e le vitamine, possono essere presenti nei prodotti cosmetici e svolgere, singolarmente o in sinergia, degli effetti benefici su cute e annessi. Il miglio in sé, se presente nei cosmetici, lo è in forma di estratto dei semi di questa pianta e lo si trova indicato nella lista degli ingredienti come Panicum Miliaceum Seed Extract. È generalmente contenuto in prodotti per capelli, quali shampoo, balsami e creme ristrutturanti con la principale funzione di protezione della cheratina».

Il miglio ottimo alleato per i capelli e la pelle

Il miglio può inoltre essere un valido alleato per la bellezza di pelle, capelli e unghie anche se assunto sotto forma di integratori. «Vantando anche dei benefici di natura “dermocosmetologica”, una corretta integrazione alimentare di alcuni nutrienti può risultare estremamente utile per mantenere in buona salute, e migliorarne l’aspetto, di cute e suoi annessi», conclude Riccardi.