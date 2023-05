Capelli più deboli con la dieta vegana? Ecco cosa dicono gli esperti

Alcuni sostengono che la dieta vegana i capelli diventino più deboli. Vero o falso? Rispondono i professionisti di Humanitas in un articolo di Humanitas Salute che pubblichiamo: vero. Gli stili di vita influenzano la salute dei capelli molto più di quanto si creda. Alimentazione sana e attività fisica non solo fanno bene alla salute in generale e proteggono dal rischio di malattie croniche, ma mantengono anche i capelli sani evitando quelle carenze che invece li rendono più deboli.

Capelli più deboli con la dieta vegana

In particolare, scegliere di mangiare alcuni cibi piuttosto di altri, o eliminarne alcuni, come accade per esempio a chi sceglie un’alimentazione di tipo vegano ma anche a chi segue altri tipi di diete, contribuisce a indebolire o rinforzare i capelli che assorbono i nutrienti di cui hanno bisogno proprio dai cibi. L’alimentazione di tipo vegano, oggi così di moda, purtroppo tende a rendere i capelli più deboli perché non completa di tutti i nutrienti di cui i capelli hanno bisogno per mantenersi in salute, in particolare il ferro. Un’alimentazione non equilibrata e cioè priva o scarsa di questi nutrienti, per esempio, aumenta il rischio di “affamare” i capelli.

Questo accade perché chi segue un’alimentazione di tipo vegano, più frequentemente rispetto a chi segue un’alimentazione libera, presenta bassi livelli di ferro nel sangue, scarsa emoglobina e quindi anemia. Le proteine che derivano dal pesce, dalle uova e dalla carne, così come il ferro, invece, sono fondamentali per la salute dei capelli. Infatti, uno stato di carenza o privazione di nutrienti essenziali ha ripercussioni non solo sulla salute dei capelli che diventano più sottili, deboli, opachi e sfibrati, ma anche su quella delle unghie e della pelle in generale.