Salute cardiovascolare e umore: i benefici della frutta secca mista

Sostituire gli spuntini abituali con circa 43 grammi di frutta secca mista, mandorle incluse, nell'ambito di un programma di perdita e mantenimento del peso, può contribuire a migliorare la salute cardiovascolare e avere un impatto positivo sui livelli di serotonina - neurotrasmettitore che aiuta a modulare l'umore - nelle persone affette in sovrappeso o obese. Lo afferma una nuova ricerca, che ha analizzato campioni fecali e di sangue provenienti da un precedente studio randomizzato, controllato, parallelo e a due bracci, ha rilevato che il consumo di frutta secca mista (mandorle, noci brasiliane, anacardi, nocciole, macadamia, noci pecan, pinoli, pistacchi e noci) ha un effetto positivo sul metabolismo del triptofano, un aminoacido essenziale, in soggetti affetti da sovrappeso e obesità.

Gli effetti positivi della frutta secca mista

Benefici al cuore e alla pressione sanguigna: gli effetti della frutta secca mista

Il triptofano è l'unico precursore della serotonina, un neurotrasmettitore che supporta una serie di funzioni corporee, tra cui la modulazione dell'umore, del sonno e della digestione, contribuendo anche alla crescita e alla salute generale. In particolare, si è registrato un aumento dei metaboliti cardioprotettivi del triptofano e del neurotrasmettitore serotonina. Ciò evidenzia che la semplice sostituzione di uno spuntino abituale con 43 grammi di semplice e naturale frutta secca, come le mandorle, può portare a potenziali benefici per la salute del cuore, tra cui una riduzione della frequenza cardiaca e della pressione sanguigna, e contribuire a migliorare l'umore attraverso l’incremento della serotonina, che può potenzialmente sostenere la salute mentale.