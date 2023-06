Cinque smoothies, estratti e frullati perfetti per un’estate in forma

Estate chiama caldo. Come sopravvivere alle temperature roventi? Bevendo smoothies, estratti, frullati on-the-go, ricci di frutta e verdure, ma con un tocco in più dato dai superfood che aiutano a fronteggiare afa, cali di pressione, spossatezza ma anche di prepararsi ad una sana esposizione solare: dall’erba d’orzo allo zenzero, dalla curcuma ai semi di chia, ai semi di Psillio. Il consiglio arriva da CiboCrudo, brand italiano di cibo plant-based e crudista, che propone 5 alimenti dalle ottime proprietà nutrizionali con altrettante facili e deliziose ricette. Smoothies, frullati ed estratti da portare sempre con sé, non solo in città ma anche in vacanza, per un boost di bontà e salute.

Smoothies, estratti, frullati on-the-go per l'estate

Frullato estivo per ricaricare le energie

Alte temperature e umidità così come gli sbalzi termici tra interno con aria condizionata ed esterno possono portare spesso a giramenti di testa e forti cali di pressione. Per contrastarli, l’ideale è fare il pieno di energie con un buon frullato: 1 mango, 1 banana, 1 mela con 2 tazze di spinacino e 2 tazze di acqua, a cui aggiungere 2 cucchiaini di erba d’orzo. L’erba d’orzo è un superfood vero e proprio carburante per il nostro corpo poiché ricca di vitamine, calcio, magnesio, potassio, fibre e antiossidanti.

Frullato per ricaricare l'energie con l'erba d'orzo

Estratto per aumentare l’abbronzatura

Sempre alla ricerca della perfetta abbronzatura? La soluzione è muoversi con anticipo e imparare a preparare la nostra pelle grazie a carotenoidi e vitamina A. Un estratto con 1 limone, 1/4 di mango, 1 arancia, 3 albicocche, un cucchiaino di zenzero in polvere e un cucchiaino di curcuma in polvere, è quello che ci serve. I princìpi attivi contenuti nella curcuma hanno un efficace potere antiossidante. Infatti, grazie all'azione della curcumina in essa contenuta e della vitamina C, i radicali liberi avranno un nemico potente da cui difendersi.

Estratto per l'abbronzatura con curcuma e zenzero

Smoothie per reidratarsi

Soprattutto per chi pratica sport all’aperto d’estate, è fondamentale “combattere” l’eccessiva sudorazione e reidratarsi con la giusta dose e mix di sali minerali e vitamine. Ecco il perfetto smoothie dal gusto leggero e rinfrescante: 150 gr di fragole, 2 cucchiai di semi di chia (da reidratare in un bicchiere di acqua per tutta la notte), 1 cetriolo e 1 gambo di sedano. Decorare con semi e frutta secca. I semi di chia sono un alimento fonte di magnesio, potassio, calcio e fosforo. Contengono inoltre vitamine del gruppo B, la vitamina A e la vitamina E. Tra gli elementi nutrizionali più importanti ci sono gli aminoacidi che vanno a costituire le proteine molto importanti perché contribuiscono a mantenere una normale funzionalità muscolare.

Smoothie per reidratarsi con i semi chia

Smoothie per regolare l’intestino in vacanza

Contrastare quella spiacevole sensazione di gonfiore e malessere che ci accompagna quando andiamo in vacanza è possibile. È sufficiente bere a digiuno questo smoothie dal gusto fresco e intenso: ¼ di ananas, 1 carota, 2 cm di radice di zenzero e 1 cucchiaino di polvere di semi di Psillio. I princìpi attivi contenuti nello Psillio, pianta erbacea annuale originaria dell'India, possiedono la capacità di regolamentare il transito intestinale in caso di stipsi, grazie alla straordinaria quantità di fibre vegetali.

Smoothie per regolare l’intestino in vacanza semi di Psillio

Succo contro il gonfiore alle gambe

Arrivare a fine giornata con le gambe appesantite, caviglie e piedi gonfi a causa del caldo torrido estivo è una sensazione molto spiacevole. Questo accade non solo a chi ha purtroppo una cattiva circolazione sanguigna, ma anche per chi conduce un lavoro sedentario. Il succo al prezzemolo e sedano è un valido alleato: 1 cucchiaio di prezzemolo secco, 50 g di foglie di sedano, 3 cm di zenzero, 2 mele e 1 bicchiere d’acqua. Il prezzemolo è un diuretico naturale che ci aiuta a drenare i liquidi in eccesso. Diminuisce inoltre la concentrazione di sale nel corpo, impedendo così ai liquidi di accumularsi rapidamente, aiutando a ridurre il gonfiore delle gambe.