Una tisana in estate? Ecco quali e come prepararle

Voglia di una tisana anche in estate? Perché no! Se in inverno la tisana serale è, per molti, quasi una tradizione, una coccola da regalarci prima di andare a dormire, ma non solo, questa preziosa abitudine con qualche accorgimento può continuare anche nei mesi caldi. Ecco i consigli di Elisabetta Macorsini, biologa nutrizionista di Humanitas Mater Domini e di Humanitas Medical Care di Monza e Arese, in un articolo che pubblichiamo integralmente da Humanitas Salute.

Le tisane fredde sono perfette per l'estate

Tisane, infusi, decotti: sono la stessa cosa?

Possiamo iniziare specificando che una tisana è un infuso o un decotto di varie sostanze vegetali – come la camomilla, il tiglio, la betulla – che si ottiene dall’infusione o bollitura di varie parti di diverse piante, siano fiori, foglie, frutti, radice, corteccia e semi. Gli infusi e i decotti, quindi, sono due tipologie (diverse) di tisane.

In estate bere un sufficiente quantitativo di acqua è molto importante, perché con il caldo la necessità di idratazione aumenta: non per tutti, però, è facile bere i famosi 2 litri d’acqua al giorno. In questo senso, le tisane possono aiutare.

Tisane fredde in estate: come prepararle

La preparazione delle tisane fredde è, ovviamente, semplicissima: basta lasciarle raffreddare o metterle in freezer per il tempo che si preferisce. Tuttavia, quando si è di fretta o non si ha il tempo di attendere che si raffreddino del tutto, si possono preparare più velocemente in un altro modo.

Una volta che la tisana non è più bollente, si può travasarla in uno shaker con una buona quantità di ghiaccio e del succo di lime. Dopodiché si può shakerare con forza. Il risultato sarà una bevanda rinfrescante e adatta a qualsiasi momento della giornata.

Ogni tisana ha le sue proprietà

Possiamo preparare una tisana fredda andando in erboristeria e scegliendo le piante che più ci piacciono, oppure scegliere quelle che hanno i benefici che ci interessano.

Betulla, equiseto, gramigna, ortica e anice verde possono aiutare la diuresi. Ottimi diuretici sono anche l’ortosifon oppure ortosiphon (nome scientifico Ortosiphon stamineus) il tè di Giava, o la pilosella.

Se cerchiamo qualche bevanda con un effetto antinfiammatorio, possiamo scegliere il carciofo e la bardana. In caso ancora di gonfiore addominale, possiamo scegliere il finocchio, la camomilla o la malva.

Sì alle tisane in estate, ma attenzione ai dolcificanti

Qualunque “gusto” di tisana sceglieremo per l’estate, è necessario fare attenzione a non aggiungere zuccheri, per fare in modo che queste mantengano intatte le loro proprietà. Man mano che si utilizzano zuccheri e dolcificanti, queste possono diminuire.