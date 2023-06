 Beauty food: rivoluzionare la cura di sé attraverso il cibo

Secchezza della pelle e dei capelli, cellulite, ritenzione idrica: sembra incredibile, ma la soluzione potrebbe essere un’insalata ben fatta o un frullato dagli ingredienti azzeccati. Tutto questo prende il nome di “beauty food” ed è un trend che dal Giappone si è diffuso ovunque riscuotendo un grande successo. Sono infatti sempre più numerosi i ricettari, le riviste, i blog, ma anche i brand del comparto food and beverage che si approcciano a questo nuovo lifestyle, diffondendo consigli su come essere belli fuori partendo da dentro, dal cibo che decidiamo di ingerire tutti i giorni.

“Mangio sano per dimagrire” è oramai un concetto vecchio che è stato sostituito dal “mangio sano per apparire più bello”. A veicolare questo messaggio sono le aziende in prima persona e i corrispettivi packaging. Sempre più spesso, infatti, le confezioni degli alimenti sembrano assomigliare a quelle dei cosmetici: colori chiari e freschi in una grafica minimal ed elegante. Il mondo del cibo sembra così avvicinarsi sempre di più a quello del fashion: “siamo quel che mangiamo” non è più semplice retorica, sta diventando una consolidata realtà.

Quello del beauty food è un mondo che potrebbe rivoluzionare la skincare quotidiana

Il potere dei superfood nel mondo del beauty: dalla skincare alla sostenibilità

Tra gli alimenti più in voga nell’ambito del beauty si ricordano il collagene e l’olio di cocco, sempre più richiesti come surplus in frullati, centrifughe e bowl di verdure. Non si tratta però soltanto di prodotti alimentari ricercati: ve ne sono alcuni più facili da reperire, come il limone, in grado di attenuare le macchie cutanee dell’incarnato, o gli asparagi, capaci di donare elasticità alla pelle. Quello del beauty food è un mondo che potrebbe rivoluzionare la skincare quotidiana di ognuno di noi: niente più creme e maschere costose e niente più prodotti chimici, solo un’alimentazione corretta e il più possibile naturale.

Il beauty food è un trend che dal Giappone si è diffuso ovunque riscuotendo un grande successo

In gioco non ci sono però solo le abitudini alimentari, ma anche un impatto ambientale ridotto e una notevole riduzione degli sprechi, temi piuttosto caldi al giorno d’oggi. Si pensi solo alla plastica dei packaging che si potrebbe risparmiare: si tratterebbe di una vera e propria rivoluzione. Rivoluzione che sta già prendendo piede, se si considera che negli Stati Uniti, già il 56% delle donne fa affidamento a superfood come ananas e avocado per prendersi cura della propria pelle.

Dal web alla tavola: il beauty food spopola tra i giovani

Coloro che fanno affidamento al beauty food sono principalmente i super-giovani della Gen-Z che, non a caso, sono coloro ad avere più a cuore le tematiche ambientali. Sarebbe interessante in futuro riuscire ad ampliare il target di età per mostrare a sempre più persone un nuovo modo di prendersi cura di sé. È quello che sta lentamente accadendo, dato che il beauty food sta prendendo piede non solo su Internet e sui social network, ma anche nelle realtà più semplici come quelle dei ristoranti, nei cui menu, accanto alle portate, si riportano gli effetti benefici degli ingredienti e le calorie.

Fare del bene per l’ambiente, avere un’alimentazione più equilibrata, prendersi cura al meglio di noi stessi e persino avere un portafoglio più pieno: non sembra vero eppure è in atto un cambiamento di stile di vita che punta a tutto questo semplicemente attraverso il cibo.

Marketing tips: drink al collagene

Un tempo erano le bacche di goji, oggi il collagene. Sono sempre più gli alimenti e le bevande che, tramite questo “ingrediente segreto” vogliono colpire un target ben preciso attento al benessere del proprio corpo. Il trend, di origine nipponica, propone una selezione di bevande dal gusto gradevole e non invasivo al collagene e altri estratti (Q10, ceramidi, acido ialuronico) con l’obiettivo di migliorare la salute e l’elasticità della pelle da dentro.

Una tazza di caffè con polvere di collagene

Capostipite in Italia la linea “Skincare” di San Benedetto, ma oggi sono tantissimi i brand che stanno seguendo il trend proponendo bevande dal packaging tenue e girl-oriented che “ruba” lo stile al settore cosmetico. Il trend sta approdando anche nei menu dei bar più alla moda dove caffè e cocktail sono alleati di bellezza: anti-aging, antiossidante, illuminante... Chissà, anche l’aperitivo diventerà parte della nostra beauty routine?

Lista 5 cose: 5 ingredienti beauty con i relativi benefici

Lista gourmet della beauty-spesa:

Burro ghee : idratazione naturale per la pelle

: idratazione naturale per la pelle Olivello spinoso : per psoriasi e pelle infiammata

: per psoriasi e pelle infiammata Melograno : per combattere i segni del tempo

: per combattere i segni del tempo Patata dolce : per unghie sane e forti

: per unghie sane e forti Ostriche: per capelli lucenti e folti

Profilo Instagram

@liciafertz: influencer classe 1930 che parla di bellezza, salute e self-love con la perfetta dose di autoironia.

Parola del mese: nootropi

Nootropi dette anche “smart drugs” perché sono composti naturalmente presenti in natura che aiutano le funzioni cerebrali e cognitive. Sono presenti negli alimenti come il caffè, il cacao, il ginseng o il ginkgo biloba. Sono veri e propri superfood per il potenziamento neurologico.