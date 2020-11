Benessere, l’alimentazione inizia con la gestione della mente

Pubblicato il 21 novembre 2020 | 10:03

tiamo vivendo un’epoca difficile, che ci vede sempre più costretti in casa. È necessario quindi entrare davvero in contatto con noi stessi e mettere a frutto il nostro tempo scoprendo nuove pratiche di benessere., consorzio che riunisce 800 coltivatori e 28 confezionatori diprovenienti dalla California, ha individuato i quattro step fondamentali per ilda realizzare a casa tra meditazione e mindful eating grazie alla collaborazione con Daniel Lumera, sociobiologo ed esperto internazionale di meditazione, e Annamaria Acquaviva, dietista nutrizionista per il board in Italia.«La pratica del mindful eating - spiega- consiste in un nuovo approccio al cibo, una nuova consapevolezza nel nutrire il proprio corpo. Questo ci permette di distinguere tra la fame vera e la fame di “altro”. Ecco perché nella scelta del cibo è bene preferire alimenti sazianti, che ci aiutano a tenere sotto controllo l’appetito. Diversi studi scientifici hanno dimostrato come il consumo di Prugne della California , all’interno di una, non crea problemi al controllo del peso, ma favorisce la sazietà, grazie al basso indice glicemico e all’alto contenuto in fibre che contribuiscono al mantenimento in buona salute del sistema digestivo, delle ossa e del sistema immunitario».Mangiare lentamente, masticando bene, favorisce la buona digestione e il senso di sazietà che è fondamentale nell’approccio alla dieta: lo percepiamo, infatti, solo dopo 20 minuti dall’inizio della masticazione. Se mangiamo in fretta, quindi, mangeremo più del necessario, senza gustare il cibo ma incrementando il peso corporeo, inghiottendo aria eLa, inoltre, insegna a essere più consapevoli delle emozioni.favorisce anche il controllo dello stress. Imparare a meditare concentrandosi sul respiro svuotando la mente dai pensieri più superflui, è il modo più efficace per iniziare a coltivare la propria consapevolezza. Quando si medita e si focalizza tutta l’attenzione sul proprio respiro si costringe la propria mente al presente, poiché il respiro può esistere solo nel momento attuale.Un altro livello di consapevolezza per il raggiungimento del benessere personale riguarda la. Che si sia seduti, sdraiati o in piedi, concentrare tutta l’attenzione verso il proprio corpo ha un effetto immediato nel ripristinare la coscienza del presente. Lo scopo è semplicemente essere consapevoli delle sensazioni che il corpo sta avvertendo qui e ora – la pressione della sedia, il pavimento sotto i piedi o una leggera brezza sulle braccia.Praticare infine un semplice esercizio di meditazione come la “” diaiuta a sciogliere le tensioni, staccare dal mondo esterno e ridurre stress e preoccupazioni. «La meditazione - spiega Lumera - è una forma di nutrimento rigenerativo per il corpo, le emozioni, la sfera mentale ed esistenziale. Possiamo considerare la meditazione a tutti gli effetti come un integratore della nostra dieta biologica, emozionale e mentale perché ha un profondo impatto sul rallentamento dei processi di invecchiamento, così come sul tono dell’umore e sulla chiarezza e presenza mentale».Per informazioni: www.californiaprunes.it