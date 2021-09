Brutto ma buono e sano: a settembre mangia il sedano rapa

Settembre è arrivato ed è subito tempo di fare il pieno di nutrimenti che rafforzino il nostro sistema immunitario per contrastare le infezioni virali tipiche dell’autunno-inverno. La regola numero uno, come sempre, è quella di scegliere gli alimenti di stagione. Settembre è uno dei mesi migliori per la grandissima varietà di alimenti salutari che offre. Uno, in particolare, è da mettere assolutamente nel carrello: il sedano rapa. Vediamo perché.

Sedano rapa, brutto ma buono



Brutto ma buono

Il sedano rapa è un ortaggio nostrano che nasce proprio in Nord Europa. Ad oggi è ancora ampiamente coltivato in questa zona del mondo e nonostante la sua scorza poco accattivante è un meraviglioso alimento da avere in cucina.



Contiene appena 23 kcal per 100 grammi di prodotto e il suo utilizzo può regalarci dei piatti strepitosi. Nonostante la scorza dura, ha un sapore delicatissimo, per insaporire i nostri piatti con leggerezza.



Poche calorie ed effetto diuretico

Oltre ad avere un ridotto apporto calorico, è noto per le sue proprietà diuretiche e depurative, grazie agli oli essenziali che contiene. Se stavamo cercando un alimento sano, dietetico ma nuovo per sbizzarrirci in nuove ricette di stagione, il sedano rapa è l’ottima alternativa.

Come cucinarlo

Ecco alcune idee per utilizzare il sedano rapa in cucina: