Buonissime, nutrienti e versatili: ecco perché mangiare le castagne

uonissime,, sono spesso definite il “dei”. Ma leche, fanno ingresso nelle nostre tavole da ottobre a dicembre, hannoNe parlanutrizionista di Humanitas Mater Domini, in un articolo di Humanitas Salute che riprendiamo.Le castagne hanno un: siamo intorno alle 165 kcal ogni 100 grammi. Non è un frutto da consumare fresco, ma si può cuocere in diversi modi.Le castagne, ad esempio, perdono acqua e hanno quindi un apporto calorico superiore al prodotto fresco (circa 287 kcal ogni 100 grammi); le castagne arrostite aumentano in proteine (siamo intorno a 3,4 grammi, contro i 2,9 della castagna fresca), mentre le castagne bollite hanno meno calorie, proprio perché assorbono più acqua (120 kcal per 100 grammi).In ogni caso le castagne si distinguono per il loro importante apporto– oltre a una serie di, contengono– e: abbiamo un’importante quantità di niacina, riboflavina, potassio, calcio, vitamine dele delGrazie al loro alto contenuto di, le castagne sono un alimento a basso indice glicemico, e quindi adatto a evitare picchi nelle concentrazioni dinel sangue.Rispetto ad altra frutta a guscio, hanno un contenuto ininferiore e sono una buona fonte di acidi grassi essenziali importanti, come l’acido oleico e l’acido linoleico.200 g di farina 0100 g di farina di riso150 g di zucchero100 g di olio di burro ammorbidito230 g di latte parzialmente scremato100 g di castagne lessate40 g di uvettauna bustina di lievitoFrullate insieme tutti gli ingredienti aggiungendo lentamente il latte. Mettete l’impasto in formine singole o in una tortiera e cuocete in forno per 30 – 40 minuti circa, controllando la cottura interna con uno stecchino. Servite a fette, se desiderate con un filo di zucchero a velo o con un cucchiaio di mele caramellate.