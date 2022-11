Celiachia, ecco le migliori farine senza glutine

La celiachia è una condizione scomoda sia dal punto di vista sanitario che sociale. Sul piano sanitario vi è il rischio di incorrere in sintomi molto spiacevoli, che possono andare dai problemi gastrointestinali a sintomi di tipo sistemico. Nei casi più rari la celiachia è realmente invalidante, in quanto anche la minima contaminazione genera conseguenze drammatiche. Sul piano strettamente sociale, si ha una certa difficoltà - almeno nelle fasi iniziale - a coniugare le occasioni di convivialità con le esigenze imposte dalla celiachia.

Tali esigenze consistono, come tutti sanno, nella rinuncia totale al glutine. Tuttavia, è sufficiente conoscere gli alimenti e sviluppare qualche competenza in cucina per trasformare una necessità in un’occasione per scoprire nuovi sapori e, soprattutto, per farli scoprire agli altri. La cucina senza glutine non deve essere intesa come un ripiego, dunque può risultare godibile anche per i non celiaci. La condizione necessaria è saper gestire le farine gluten free, essere consapevoli dei sapori che sprigionano e integrarli in modo adeguato nelle ricette. Dunque, può essere utile una panoramica sulle farine senza glutine che prenda in considerazione le quattro “fonti” principali: cereali, legumi, frutta secca e pseudocereali.

Farina di riso

Farine senza glutine dai cereali

Non è nostra intenzione presentare una lista completa delle farine senza glutine, anche perché risulterebbe estremamente lunga. Descriveremo, piuttosto, quelle più interessanti e versatili. Partiamo dalle farine gluten-free ricavabili dai cereali.

Riso: è probabilmente la farina senza glutine più utilizzata in assoluto. Spicca per l’abbondanza di vitamine e sali minerali, nonché per un gusto delicato. Non ha grande capacità panificatorie, dunque viene impiegata insieme ad altre farine.

Farine senza glutine da legumi

I legumi sono da sempre fonte di farine, sebbene il loro uso sia legato alla cucina popolare “povera”. Ecco qui una breve carrellata di farine derivate dai legumi.

Ceci : è utilizzata soprattutto in Toscana per realizzare panelle e frittelle. Si caratterizza per un sapore leggermente dolce e gradevole. Inoltre, è particolarmente ricca di fibre.

Farine senza glutine da pseudocereali

Per pseudocereali intendiamo quegli alimenti che assomigliano, per gusto e consistenza, ai cereali, ma che appartengono ad altre categorie:

Amaranto: il sapore di questa farina è leggermente tostato ma molto deciso. È un buon alimento in quanto ricco di aminoacidi essenziali. Viene impiegato soprattutto per gli impasti di pane e di pizza.

Farine senza glutine da frutta secca

Anche la frutta secca può essere un’incredibile fonte di farine. Di seguito, trattiamo la frutta secca più consumata in assoluto: mandorle e castagne.