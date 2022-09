Conosci le proprietà della mela cotogna?

Mela cotogna è il frutto della Cydonia oblonga (Pyrus cydonia), specie che appartiene alla famiglia delle Rosaceae. Originaria dell’Eurasia (Turchia, Ungheria, Macedonia, Uzbekistan, Armenia e aree circostanti), è una specie indigena dell’Asia Minore. Scopriamo le sue proprietà in un articolo di Humanitas Salute che pubblichiamo.



Quali sono le proprietà nutrizionali della mela cotogna?

Cento g di mela cotogna (parte edibile) apportano 26 calorie ripartite nel seguente modo:

92% carboidrati

5% proteine

3% lipidi.



In particolare, 100 g di mela cotogna contengono:

84,3 g di acqua

6,3 g di zuccheri solubili

5,9 g di fibra, di cui: 4,51 g di fibra insolubile e 1,41 g di fibra solubile

0,3 g di proteine

0,1 g di lipidi

2,2 mg di niacina

0,15 mg di riboflavina

0,08 mg di tiamina

5 µg di vitamina A (retinolo equivalente)

4 mg di calcio

0,1 mg di ferro.



La mela cotogna è inoltre fonte di:

vitamina B6

vitamina C

folati

catechine

epicatechine

limonene

magnesio

fosforo

potassio

sodio

zinco

rame.



Quando non mangiare la mela cotogna?

Può interagire con l’assorbimento dei medicinali che sono assunti per via orale. In caso di dubbio è bene chiedere consiglio al proprio medico.



Stagionalità della mela cotogna

La sua stagione è quella autunnale.



Possibili benefici e controindicazioni della mela cotogna

Le sono attribuite proprietà protettive nei confronti del cancro (per la presenza di antiossidanti, – soprattutto catechine ed epicatechine – e di fibre) e di problemi gastrointestinali (per la presenza di fibre, utili ad esempio per contrastare la diarrea), antiallergiche (se applicata sulla pelle sembra poter combattere problemi come la dermatite atopica), antinfiammatorie (per la presenza di vitamina C) e stimolanti il sistema immunitario (per la presenza di antiossidanti) e dimagranti (per la presenza di fibre). L’apporto di antiossidanti e vitamine può contribuire anche a proteggere la buona salute della pelle; alcuni soggetti applicano impasti di mela cotogna direttamente su ferite o gonfiori. I suoi minerali aiutano invece a proteggere la salute dei capelli ed a migliorare la circolazione. I suoi semi contengono cianuro in tracce.