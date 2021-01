Finite le feste, si può iniziare con il detox. Tutti i cibi che eliminano le tossine

Pubblicato il 04 gennaio 2021 | 06:30

on queste “strane”ormai agli sgoccioli, si pensa adalleaccumulate con il(e i) in eccesso. Molti però credono che, per depurarsi, sia sufficiente bere. Vero o falso?Risponde la dottoressa, dietista dell’ospedale Humanitas, in un articolo di Humanitas Salute che pubblichiamo di seguito.

Occorre bere molta acqua? Vero!

Bere molto, e non solo acqua, permette all’organismo di depurarsi ed eliminare le scorie. Dopo le feste è importante bere molti liquidi, prediligendo l’acqua ma anche centrifugati di verdura, tisane e tè verde, evitando totalmente alcolici, bevande gassate e quelle zuccherate, e limitando il numero di caffè.



Dal momento che, come ricorda il ministero della Salute, l’acqua è indispensabile per tutti i processi fisiologici e le reazioni biochimiche del nostro organismo, come la digestione, l’assorbimento, trasporto e impiego dei nutrienti e l’eliminazione dei prodotti di scarto dei processi biologici, è raccomandato bere acqua ma anche assumere alimenti ricchi di acqua.



Mangiare cavoli, spinaci e broccoli

Pertanto, meglio preferire la colazione a base di frutta, snack a base di ortaggi freschi e ricchi di acqua, e zuppe che aiutano a mantenere una buona idratazione.



Tra i vegetali, non farsi mancare quelli a foglia verde come cavoli, spinaci e broccoli, ricchi di enzimi che aiutano a smaltire le tossine e a depurarsi; carciofi e finocchi che hanno azione diuretica e detox, oltre ad aiutano a drenare.

