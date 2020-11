Intestino irritabile, una sindrome che colpisce un italiano su tre

Pubblicato il 17 novembre 2020 | 11:45

L’alimentazione gioca un ruolo nel benessere del paziente

econdo le, unsu tre soffre della, un disordine funzionalein assenza di altraspecifica che ne causi i sintomi.possono essere diversi, così come le. Ne parla, responsabile del Centro per le malattie infiammatorie croniche intestinali di Humanitas e docente di Humanitas University, in un articolo apparso su Humanitas Salute che pubblichiamo. sintomi riferiti dai pazienti sono molteplici:che tende verso laoppure verso la, ma anche una componente mista o un’alternanza tra le due;frequente; dolore addominale che non è sempre ben localizzato; urgenza nell’evacuazione. Sono sintomi che impattano notevolmente sulla qualità di vita, peggiorandola. Si pensi che laè la seconda causa di assenza dal lavoro dopo l’influenza stagionale.Possono inoltre esservi anche sintomi extra-intestinali, comediLe cause responsabili della sindrome dell’intestino irritabile possono essere molteplici. Occorre innanzitutto sottolineare che si tratta di una: è dunque il funzionamento dell’intestino a essere anomalo; nei pazienti che ne soffrono infatti non si rilevano lesioni o alterazioni a carico dell’organo. Tra le cause annoveriamo: un’alterazione della, un’alterazione del, un’aumentatadell’intestino, eventualima anche condizioni diLa sindrome dell’intestino irritabile non è una malattia genetica, vi è unama non è preponderante. È possibile vi sia riscontro di questa malattia in diverse persone della stessa famiglia per via della somiglianza dellatra questi soggetti dovuta a fattori ambientali.In presenza dei sintomi è importante effettuare una: lo specialista per la diagnosi terrà conto della storia del paziente, di quanto rilevato mediante l’esame obiettivo e valuterà la prescrizione didele delle, utili per escludere la presenza diI sintomi della sindrome del colon irritabile possono anche essere legati ad altre, è dunque importante escludere condizioni quali:(malattia di Crohn, rettocolite ulcerosa), alterazioni metaboliche (come in presenza di diabete),(depressione) egioca un ruolo nel benessere del paziente. È bene però precisare che non esiste una regola valida per tutti: ogni paziente infatti ha una propria tolleranza all’assunzione dei diversi alimenti, è dunque importante valutare con gli specialisti (gastroenterologo, nutrizionista o dietista) – aiutandosi anche con la compilazione di un diario alimentare – lapiù appropriata per la propria condizione, così da sapere quali alimenti contribuiscono alla persistenza dei sintomi e quali invece sono di aiuto. Pian piano, il paziente imparerà anche a conoscere la propria soglia di tolleranza sui, così da sapersi regolare in autonomia.Spesso si consiglia la dieta(“Fermentable Oligo-saccharides, Disaccharides, Mono-saccharides and Polyols”) chealimenti contenentiscarsamente assorbibili e dal forte potere fermentativo che l’intestino fatica a digerire e che pertanto possono favorire l’insorgenza dei sintomi. Nei pazienti con sindrome del colon irritabile può essere consigliabile limitare il consumo di alimenti quali asparagi, carciofi, funghi, cipolla e aglio; mele, ciliegie, pere, anguria, pesche e frutta essiccata; pistacchi, legumi, latte vaccino e yogurt, miele e prodotti ottenuti dalla lavorazione del grano come pasta e pane.invece ad alimenti comesenzaSi ricorda che in generale per la salute dell’intestino è bene assicurarsi una sufficiente idratazione, bevendo circa due litri di acqua al giorno e praticare regolare