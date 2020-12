Congiuntivite, niente camomilla. Meglio rivolgersi a un medico

Pubblicato il 20 dicembre 2020 | 14:40

, che da sempre ci vengono tramandati in famiglia, non sono sempre ( anzi, quasi mai ) il modo migliore per prendersi cura della propria. Se alcuni, infatti, possono anche essere considerati utili, non dobbiamo mai dimenticare in che epoche sono stati pensati, quando gli strumenti diagnostici e i farmaci disponibili erano estremamente limitati. Uno dei più famosi riguarda la camomilla come cura per la congiuntivite; ma è davvero efficace? A parlarne è, responsabile di oculistica in Humanitas San Pio X, in un articolo tratto da Humanitasalute e di seguito riportato integralmente.“Una bustina disugli occhi è ottima per laIn realtà si tratta di un falso mito, e per quanto su internet sia possibile trovare numerosi articoli su questo rimedio, l’uso di impacchi di camomilla potrebbe essere controproducente o dannoso.Innanzitutto, la diagnosi di congiuntivite deve essere effettuata da uno specialista; un arrossamento intenso degli occhi e una lacrimazione copiosa sono sintomi comuni a diverse patologie che possono interessare altri tessuti oculari come la cornea, la sclera, il corpo ciliare e le vie lacrimali; in molti casi un ricorso tardivo allaindicata può essere causa di danni permanenti alla vista.Inoltre, nel caso in cui l’acqua con la quale si prepara l’infuso sia contaminata, o per esempio se nell’impacco rimanessero piccoli resti della camomilla utilizzata, la soluzione potrebbe non essere del tutto sterile. E una soluzione non sterile è il presupposto fondamentale per peggiorare l’infiammazione agli occhi.