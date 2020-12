Quando fare il tampone? Piccola guida pratica

Pubblicato il 06 dicembre 2020 | 12:59

Il tampone in caso di sintomi

I contatti stretti di un positivo devono fare il tampone?

Chi ha avuto contatti con qualcuno che vive o è un contatto stretto di una persona positiva deve fare il tampone?

on numeri così alti di, ormai non è così difficile entrare incon unaal nuovo. Ma se tutti sanno che, al momento, ilè ildiagnostico più, ci sono ancora deisue come. Soprattutto quando si è un “”. Ecco la guida di Humanitas Salute.Al momento il test diagnostico più affidabile per accertare l’infezione da SARS-CoV-2 è ilche viene eseguito su un campione delle vie respiratorie prelevato attraverso il cosiddetto tampone.Ilè un esame diche consiste – per mezzo di un bastoncino cotonato – nel prelievo del muco che riveste le cellule superficiali della mucosa del naso e del cavo orale. Il campione prelevato viene poi esaminato in laboratorio al fine di individuare la presenza del virus e di confermare o escludere una diagnosi di infezione.Il tampone avrà dunque esito: nel primo caso, il paziente non ha l’infezione da SARS-CoV-2 e dunque non va incontro ad alcuna misura di contenimento, mentre in caso di esito positivo il paziente deve attenersi alle regoleIn caso compaianoriconducibili a Covid-19 è bene rimanere a, limitando il più possibile il contatto anche con i conviventi e contattare il proprio medico di medicina generale (o il pediatra in caso di minori) che valuterà se prescrivere il tampone.I sintomi più comuni con cui si manifesta l’infezione sono(almeno 37,5°C),di recente comparsa, difficoltà, perdita improvvisa(anosmia) o diminuzione(iposmia), perdita del(ageusia) o alterazione del(disgeusia),che, mal di gola e(soprattutto nei bambini).Se il tampone dovesse risultare, occorre porsi indomiciliare (isolandosi in un locale della casa dedicato, senza contatti con eventuali conviventi) e i conviventi devono seguire le indicazioni delladi un caso positivo devonoa casa nel rispetto della misura di quarantena perdall’ultima esposizione al caso e sesottoporsi al tampone. Se si sottopongono a tampone ale hanno esitopossono ritornare in comunità. Se il tampone dovesse avere esito positivo, non si è più ritenuti “contatto stretto” ma un caso positivo e pertanto bisogna seguire le regole dell’isolamento.I contatti(anche se i sintomi compaiono durante la quarantena) devono avvisare il proprio medico che valuterà la prescrizione del. Se il tampone ha esito, bisogna continuare la quarantena e al decimo giorno sottoporsi a un nuovo tampone. Se il tampone dovesse avere esito positivo bisogna applicare le regole dell’isolamento.È bene precisare che il tampone deve essere eseguito trascorsedall’ultimo contatto a rischio (da 72 ore a 5 giorni): è infatti necessario per rilevare l’eventuale infezione che sia trascorso il tempo di, se si è entrati in contatto con qualcuno che è un contatto stretto di una persona risultata positiva al virus non occorre fare il tampone.Poniamo l’esempio che in una coppia di marito e moglie conviventi, la moglie scopra di avere un collega positivo. In questo caso, in quanto contatto stretto del collega e data la frequentazione sul posto di lavoro, la moglie deve mettersi in quarantena e non uscire di casa. A meno che non compaiano sintomi, non è necessario che effettui il tampone.