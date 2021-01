L’acne si sviluppa su basi genetiche. Uno studio identifica i responsabili

Pubblicato il 17 gennaio 2021 | 16:01

Nelle ragazze, l’acne può dipendere anche da disturbi ormonali

Una svolta dopo dieci anni

Acne superficiale e acne profonda

Quali sono i rimedi?

Prevenire le cicatrici

no studio eseguito da un team di ricercatori deldel King’s College die pubblicato suha scoperto che esistono alcuni. Un problema che, prima o poi, quasi tutti hanno sperimentato. Ma forse non molti sanno è che alcune caratteristiche genetiche possono influenzare il suo andamento. Abbiamo approfondito questa tematica con, dermatologa di«Lo studio, condotto dal, ha portato a significativi passi avanti dopo 10 anni in cui sull’argomento non veniva detto o scoperto nulla di veramente nuovo. Dei 27000 individui su cui è stata effettuata la ricerca, circa 5600 persone presentavano forme gravi di acne; in questi pazienti l’analisi genetica ha isolato alcunicorrelati a una particolare forma dei follicoli piliferi, le strutture in cui si forma il pelo e “centro nevralgico” dell’acne. Questa particolare alterazione morfologica provoca una aumentata colonizzazione del “Propionibacterium acnes”, uno tra gli attori principali nello sviluppo appunto dell’acne. Tali recenti scoperte apriranno probabilmente, un disturbo che può provocaree importantiL’acne interessa circa iltra i 14 e i 18 anni, ma si può presentare anche in età adulta . È caratterizzata dadelle ghiandole sebacee e, a seconda della gravità delle lesioni, si distingue in superficiale e profonda. L’interessa la parte più esterna dell’epidermide ed è caratterizzata da comedoni (punti neri), microcisti (piccole cisti superficiali), papule e piccole pustole. Quando invece interessa gli strati più profondi della cute con formazione di cisti e noduli a contenuto purulento, si parla diÈ importante sottolineare che, al di là del fatto che l’acne sia superficiale o profonda. I rimedi fai da te non solo non risolvono il problema, ma spesso lo peggiorano. Nell’acne superficiale laè generalmente la soluzione migliore. Di norma si utilizzano detergenti specifici e creme ad azione antibiotica o disinfettante, ma anche retinoidi topici con azione levigante, che agiscono più attivamente sui comedoni e le microcisti. In caso di acne non particolarmente invasiva anche i peeling possono essere utili. Se invece la pelle presenta numerose pustole, ma superficiali, si può prescrivere unL’acne profonda si cura principalmente con l’antibiotico orale e, se questo non dovesse bastare, si può usare l’isotretinoina, un farmaco in pastiglie specifico per l’acne grave, molto efficace, che va però utilizzato sotto stretto controllo medico.Nelle ragazze, l’acne può dipendere anche dao dalla presenza dell’ovaio policistico: in questo caso può essere utile la. Nella terapia dell’acne è estremamente importante, soprattutto per evitare le cicatrici: una volta formate, infatti, si possono migliorare, ma non correggere del tutto.Per informazioni: www.humanitasalute.it