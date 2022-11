Con le app contapassi l’attività fisica è a portata di mano

SmartWatch e fitband possono anche andare in pensione. Oggi per calcolare la distanza percorsa a piedi o di corsa basta uno smartphone. Questo non deve farci pensare che un cellulare sia sufficiente. Sebbene certi strumenti restino più professionali e indicati, l’arrivo di una incredibile quantità di app dedicate agli sportivi e agli amanti della attività fisica allontanano le scuse che portano le persone a muoversi, facilitando e avvicinando anche chi è più pigro all’attività sportiva. Humanitas Salute ne ha parlato con i professionisti di Humanitas in un articolo che riportiamo qui sotto integralmente.

Quando la tecnologia è amica della salute

Diversi studi hanno dimostrato che strumenti come il contapassi o le app dedicate all’allenamento incrementano il volume dell’attività fisica fatta dalle persone, con conseguenti benefici per la salute. Secondo le statistiche, l’utilizzo dei device dedicati permette di aumentare incrementare dai 2000 ai 4000 passi l’attività giornaliera, portando ad un incremento della perdita di peso (+450 g ogni 10 giorni) rispetto al non utilizzo. Lo svolgimento delle attività cardiovascolari come la bicicletta, il nuoto o l’escursionismo possono infatti giocare un ruolo chiave nella prevenzione di condizioni patologiche come l’ipertensione, l’obesità o il diabete di tipo 2. Il fatto che le nostre attività siano monitorate, inoltre, rappresenta un stimolo e una motivazione utile a praticare più attività sportive in modo regolare.

Corsa o camminata? Ecco le migliori app contapassi

Android o iOs, non fa differenza: l’importante è che il dispositivo sia abbastanza tecnologicamente avanzato da montare uno dei due più popolari sistemi operativi per device mobili. In questo modo l’utente ha accesso ad una molteplicità di app dedicate al conteggio dei passi, al monitoraggio delle distanze percorse a piedi, al contapassi e al contacalorie. Ecco una lista delle migliori app per smartphone dedicate a chi cammina o corre, per contare passi, distanze, tempi e calorie bruciate, utili sia per chi fa sport, sia per chi vuole semplicemente avere una statistica su quanto movimento fa ogni giorno: