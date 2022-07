Paura del dentista nei bambini: come affrontarla?

La paura del dentista nei bambini è molto diffusa e spesso nasce da racconti o esperienze negative. Inoltre, l’ambiente sterile e i particolari strumenti odontoiatrici non aiutano in certi casi, a creare un’atmosfera serena. È una paura che può rendere complicato per i genitori prendersi cura della salute orale dei propri bambini. Inoltre, la preoccupazione e l’ansia possono accompagnare il bambino fino all’età adulta e diventare un ostacolo per prendersi cura della propria salute orale e sottoporsi a visite di controllo periodiche dal dentista. Questa situazione può comunque essere affrontata, come spiega Roberto Weinstein, Direttore Scientifico dell’Odontoiatria Humanitas, grazie all’aiuto dei genitori in collaborazione con il pedodontista: il dentista dei bambini, in un articolo di Humanitas Salute che pubblichiamo.



Quando fare la prima visita dal dentista?

Per evitare che nasca la paura del dentista nei bambini, bisogna dare importanza alla prima visita intorno ai due o quattro anni d’età. In questo modo i più piccoli possono iniziare a conoscere il dentista e prendere confidenza con ambienti e strumentazione. Il pedodontista, infatti, mostrerà al bambino come utilizzare lo spazzolino e prendersi cura dei denti, circondandolo di stimoli positivi e instaurando un rapporto di fiducia.



Se la prima visita avviene in occasione di problematiche, come mal di denti o cura della carie, è più facile invece trasmettere emozioni negative.



Paura del dentista nei bambini: come superarla

Per superare la paura del dentista nei bambini si possono seguire alcuni comportamenti che possono trasmettere serenità:



• Comunicare in anticipo quando si terrà la visita dal dentista; Attendere fino all’ultimo momento potrebbe peggiorare l’ansia del bambino.

• Lasciare al dentista il compito di rispondere alle domande e ai dubbi del bambino. I pedodontisti sanno come descrivere le procedure odontoiatriche in modi non minacciosi e dare stimoli positivi.

• Lasciar portare al bambino un giocattolo durante la visita.



Inoltre è bene scegliere con cura il proprio dentista perché aiuti il bambino ad affrontare le sue paure ed a circondarlo di sensazioni positive.