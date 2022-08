Influenza del pomodoro: cos'è, quali sono i sintomi e come si trasmette

L'influenza del pomodoro, nota anche come febbre del pomodoro, è una malattia che colpisce principalmente i bambini. Si sta diffondendo all'estero e in particolare in India, ma in tanti sono preoccupati per il suo possibile arrivo in Italia. Nel Regno Unito sono stati isolati due casi.

Influenza del pomodoro, ecco dove ha colpito

Nel Kerala, uno stato della parte meridionale dell’India, il virus ha colpito diversi bambini al di sotto dei 5 anni. L’infezione è già considerata come endemica, e non causerebbe la morte.

Il primo caso è stato identificato a inizio maggio, e a luglio si contavano almeno 82 bimbi che avevano i caratteristici sintomi della malattia.

Altri casi 26 casi, di bambini tra 1 e 9 anni, sono poi stati riportati nello stato dell’Orissa. Altri ancora sono emersi in quello del Tamil Nadu. Finora nessun’altra area del mondo sarebbe interessata.

Influenza del pomodoro, la causa

Non è chiara la causa dell’influenza del pomodoro. Non avrebbe alcun legame con il Covid, e dunque con il virus Sars-Cov-2. Potrebbe invece avere collegamenti con chikungunya e la febbre dengue, causate da punture di zanzare.

Si pensa anche che possa essere causata da una variante del virus che causa la mani piedi bocca, una delle sette malattie esantematiche che colpiscono i bambini nei primi anni di vita.

L’ipotesi più accreditata, però, è che questa particolare patologia sia causata da un nuovo virus, o da un virus noto diventato patogeno.

Quali sono i sintomi caratteristici dell’influenza del pomodoro

I sintomi dell’influenza del pomodoro sono simili a quelli del Covid, dell’influenza vera e propria, e altre malattie come la dengue.

Febbre

Stanchezza

Dolori articolari e muscolari

Nausea e vomito

Diarrea

Disidratazione

Tuttavia il sintomo più caratteristico è un rash cutaneo che si trasforma in vesciche di colore rosso e dolorose, simili a quelle causate dal vaiolo delle scimmie, che si ingrandiscono fino a raggiungere le dimensioni di pomodori.

Come si cura e quali sono i farmaci consigliati

Al momento non esistono terapie specifiche, ma, come spesso accade con questi tipi di malattia, esistono cure per i singoli sintomi. Le autorità sanitarie indiane consigliano il paracetamolo per la febbre e i dolori.