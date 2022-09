Bruxismo, quali sono i sintomi?

Può capitare di svegliarsi con indolenzimento dei muscoli facciali, secchezza della fauci o fastidio alle orecchie. Queste sensazioni sono alcuni dei sintomi del bruxismo notturno.

Lo stress che viviamo ogni giorno nella nostra quotidianità e la sedentarietà possono portare a digrignare i denti, ovvero il movimento di sfregare l’arcata superiore contro quella inferiore, o serrarli involontariamente durante il sonno.

Alcune volte i sintomi sono evidenti, altre è il partner ad accorgersi della contrazione dei muscoli adibiti alla masticazione durante la notte.

Per capire come riconoscere i sintomi del bruxismo Humanitas Salute si è rivolta al Prof. Roberto Weinstein, Direttore Scientifico dell’Odontoiatria Humanitas. Riportiamo di seguito l'articolo in forma integrale.

Bruxismo: le cause

Nella maggior parte dei casi il bruxismo è multifattoriale, ovvero non ha una sola causa scatenante, ma una coesistenza di più fattori, come ad esempio:

– Disturbi del sonno;

– stress, ansia e nervosismo;

– disturbi dell’umore;

– sedentarietà;

– abuso di alcolici o fumo.

Capire le cause del proprio digrignamento o serramento dei denti permette di affrontare e curare questa condizione che può durare anche per anni se non trattata, e creare danni alla bocca e all’articolazione masticatoria.

I sintomi del bruxismo

I sintomi del bruxismo variano per intensità e tipologia di caso in caso. I sintomi sono correlati al tipo di sforzo a cui si sottopone il muscolo masticatorio, ovvero serramento o digrignamento dei denti.

I sintomi del bruxismo sono:

– affaticamento dei muscoli masticatori e rigidità dell’articolazione della mandibola;

– usura dello smalto dentale. La pressione costante esercitata dal serramento dei denti può generare l’assottigliamento dello smalto, che nei casi più gravi può arrivare fino alla rottura del dente;

– usura dei denti che possono ridursi e diventare piatti e affilati;

– dolore alle zone collegate all’articolazione masticatoria, come testa, orecchie e collo;

– secchezza delle fauci.

Va da sé che il trattamento per il bruxismo va concordato col proprio professionista di fiducia e varia di caso in caso.