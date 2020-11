Occhiali da sole tutto l’anno? Ecco perché farlo e quali scegliere

Pubblicato il 18 novembre 2020 | 13:01

U

I 70% degli italiani non indossa gli occhiali da sole tutto l'anno

1.Riducono al minimo l'impatto negativo dei raggi UV

2. Proteggono da molti elementi pericolosi

3. Sono una sicurezza in più quando si guida

4. Effetto schermo contro il vento e il freddo

5. Fondamentali per gli amanti degli sport invernali

6. Proteggono la pelle intorno agli occhi

Ma quali scegliere?

Il tipo di lenti: Esistono due tipi di lenti : le fotocromatiche e le polarizzate . Le prime hanno il vantaggio di adattarsi all'intensità della luce ambientale e delle radiazioni Uv, in modo che si scuriscano o si schiariscono a seconda dei raggi ultravioletti che ricevono. Quelle polarizzate sono raccomandate per praticare esercizio all'aperto, poiché filtrano la luce in eccesso, eliminano i riflessi ed evitano abbagliamenti.

Esistono due tipi di : le e le . Le prime hanno il vantaggio di adattarsi all'intensità della luce ambientale e delle radiazioni Uv, in modo che si scuriscano o si schiariscono a seconda dei raggi ultravioletti che ricevono. Quelle polarizzate sono raccomandate per praticare esercizio all'aperto, poiché filtrano la luce in eccesso, eliminano i riflessi ed evitano abbagliamenti. Il colore delle lenti: Le tonalità arancione e giallo sono ideali per gli ambienti nebbiosi o per la guida; quelle marroni per l'astigmatismo e la miopia, quelle verdi per l'ipermetropia. Il colore non è solo una questione di moda.

Le tonalità e sono ideali per gli ambienti nebbiosi o per la guida; quelle per l'astigmatismo e la miopia, quelle per l'ipermetropia. Il colore non è solo una questione di moda. Omologazione: Devono essere conformi alle normative europee corrispondenti per questo tipo di prodotto (identificato con il marchio Ce) con il nome del produttore e i riferimenti del modello.

Devono essere alle normative europee corrispondenti per questo tipo di prodotto (identificato con il marchio Ce) con il nome del produttore e i riferimenti del modello. Filtri: La Norma europea sugli occhiali da sole (Une) stabilisce una classificazione dei filtri solari in 5 categorie che vanno da 0 a 4. Quelli di numero 0 sono occhiali con lenti chiare che di solito vengono usate per la guida. Quelli di tipo 1 sono per spazi con luminosità lieve; quelli 2 e 3 sono i più comuni e sono consigliati per lo sport o per andare al mare; infine, il 4 è il più scuro e quindi il migliore per gli ambienti estremamente soleggiati.

La Norma europea sugli occhiali da sole (Une) stabilisce una classificazione dei solari in 5 che vanno da 0 a 4. Quelli di numero 0 sono occhiali con lenti chiare che di solito vengono usate per la guida. Quelli di tipo 1 sono per spazi con luminosità lieve; quelli 2 e 3 sono i più comuni e sono consigliati per lo sport o per andare al mare; infine, il 4 è il più scuro e quindi il migliore per gli ambienti estremamente soleggiati. Montatura: Dipende da come usiamo gli occhiali e dal gusto personale ma per lo sport , per il suo peso ridotto, la resistenza agli urti e l'elevata durata, la montatura più consigliata è quella in plastica .

Dipende da come usiamo gli occhiali e dal gusto personale ma per lo , per il suo peso ridotto, la resistenza agli urti e l'elevata durata, la montatura più consigliata è quella in . Cristalli: Gli esperti consigliano il vetro organico o in policarbonato perché combina perfettamente leggerezza e resistenza.

Gli esperti consigliano il o in perché combina perfettamente leggerezza e resistenza. Data di scadenza: Con il passare degli anni gli occhiali possono perdere alcune delle loro proprietà, soprattutto se non vengono conservati e protetti correttamente.

E i miei figli? Dovrebbero indossare anche loro gli occhiali da sole?

Il cristallino, che funge da filtro oculare naturale alla radiazione solare, finisce di svilupparsi a dodici anni

Le Prugne della California

tilizzati spesso più per, glida, invece, non sono solo dei semplici, ma diventano indispensabili per ladegliCome ha rilevato, una delle più importanti aziende oftalmologiche d'Europa, il 70% degli italiani non indossa, infatti, gli occhiali da sole tutto l'anno e più del 20% non indossa occhiali che rispettano leCome primo aspetto bisognerebbe considerare che l’Italia è un paese dove ilrisplende per la maggior parte dell’anno. Anche se si va verso ie sembra che iabbiano meno effetto, perfino in giornate nuvolose il 90% dellapassa attraverso le nuvole arrivando quindi quasi intatta, come nelle giornate di sole pieno.Da qui la domanda che si pongono in tanti: dobbiamo indossare occhiali da sole tutto l'anno? La risposta è sì, gli occhiali da sole sono un elemento protettivo fondamentale, perché i raggi(Uv) possonogravemente i nostri occhi.Ma non solo, gli esperti medici di Clinica Baviera hanno elaborato una guida sul perché gli occhiali da sole sono necessari tutto l'anno:Il motivo principale dell'uso degli occhiali da sole è proteggere gli occhi dagli effetti nocivi dei, che possono causare molti problemi allacomedeldella pelle o persino cancro dell’epidermide o danni ai nostri occhi, come cataratta, degenerazione maculare legata all’età, pterigio (crescita anormale del tessuto di forma triangolare che si estende dalla congiuntiva alla cornea), fotocheratite, cambiamenti degenerativi della cornea e persino cecità.Di fatto, si stima che più di tre milioni di persone nel mondo diventino cieche ogni anno a causa delle radiazioni solari eccessive.Oltre a fungere da barriera contro i raggi Uv, gli occhiali da sole di qualità impediscono adi entrare in organi delicati come gli occhi: i più comuni possono essere sabbia, sassolini e persino insetti.Ma non solo, proteggono anche, evitando o minimizzando le reazioni allergiche e i loro sintomi fastidiosi come prurito agli occhi, arrossamento o lacrimazione.Il sole in alcuni momenti può essere molto fastidioso: le ore più critiche sono al mattino tra le 8:30 e le 10:30 e nel pomeriggio tra le 16:30 e le 18:00. In questeil sole è di fronte e la sua luce può diventare un problema mentre siGli occhiali da sole ci permettono di continuare a guardare la strada davanti a noi ed eliminano il fattore abbagliamento, consentendoci una reazione più rapida qualora dovessimo trovare un imprevisto o un ostacolo davanti a noi.Nei mesi dell’anno con le temperature più basse le membrane che ricoprono il bulbo oculare tendono a seccarsi e gli occhiali da sole non solo impediscono che ciò accada, ma forniscono anche una protezione contro ile ilSono anche molto utili per chi ha qualche, come le congiuntiviti stagionali che possono manifestarsi in diversi periodi dell'anno.Glidi solito vengono praticati in condizioni abbastanza estreme per i nostri occhi, per cui è necessario proteggerli adeguatamente.Il ghiaccio e la neve riflettono una grande quantità di radiazioni Uv che aumentano di circa il 10% ogni 1.000 metri di altitudine. Inoltre, ci aiutano anche a manteneree ci proteggono come uno scudo dalle particelle di ghiaccio sospese.La radiazione Uv non colpisce solo i bulbi oculari, colpisce anche le palpebre e le zone intorno agli occhi, causando un più rapidodella nostrae una conseguente formazione di rughe, macchie e anche altre alterazioni che nel tempo potrebbero portare al cancro della pelle. Gli occhiali da sole proteggono anche queste zone sensibili del nostro viso.Dato per assodato che gli occhiali da sole sono importanti da indossare durante tutto l’anno è ora di scegliere quali sono i migliori escludendo quelli acquistati da venditori ambulanti o le imitazioni dioriginali. Per questo, gli esperti consigliano quali fattori devono essere presi in considerazione al momento dell'acquisto:La risposta è si. La protezione degli occhi per iè necessaria fin dalla, quando ancora non camminano; per i genitori è relativamente facile prendersene cura, sia con l'uso di cappellini o visiere, sia utilizzando la cappottina del passeggino. E' molto importante che a quell'età non vengano esposti al sole perché l'occhio filtra solo il 10% della radiazione solare e il restante 90% della luce arriva alla retina del bambino.Pertanto, non esiste un'età precisa a partire dalla quale i bambini dovrebbero iniziare a utilizzarli, semplicemente si raccomanda da quando i bambini iniziano a camminare e i genitori non riescono più a proteggere i loro occhi in nessun altro modo dal sole intenso e diretto. Ma attenzione, non solo i più piccolini hanno bisogno di protezione. Il, che funge da filtro oculare naturale alla radiazione solare, non finisce di svilupparsi fino all'età di dodici anni. Quindi, prima di questa età, tutti i bambini sono molto sensibili ai raggi UV, poiché il loro cristallino lascia passare oltre il 75% delle radiazioni.«Gli occhiali da sole sono un accessorio quotidiano per molti italiani, ma molti altri li vedono solo come qualcosa da usare nei mesi estivi e questo è un errore; la verità è che nelle giornate nuvolose possono raggiungerci fino al 90% delle radiazioni Uv e quindi dobbiamo proteggere i nostri occhi – spiega, direttore sanitario di Clinica Baviera Milano - Gli occhiali da sole sono un elemento di protezione fondamentale, per questo noi di Clinica Baviera abbiamo voluto preparare una piccola guida sul perché sono necessari durante tutto l'anno e quali fattori principali bisogna tenere in considerazione al momento dell’acquisto».