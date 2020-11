Yoga, a ogni disciplina il suo contributo al benessere. Quale scegliere?

Pubblicato il 29 novembre 2020 | 16:20

Diverse pratiche yoga, in grado di ridurre i livelli di stress

Hatha, un buon modo per iniziare

Ashtanga, una sfida in movimento

Bikram o Yoga caldo

Kundalini, respiro e movimento

Power Yoga

I benefici per la salute

, un’antica disciplina indiana che consente di coniugare equilibrio psicologico e fisico tramite esercizi di respirazione e particolari posizioni, rafforza il corpo e aiuta a rilassarsi, in tanti modi. Uno dei più grandi ostacoli che chi si sente incuriosito da questa pratica si trova a dover affrontare è proprio la scelta della tipologia di corso da seguire. Insieme a, fisiatra di Humanitas, Humanitasalute spiega quali sono i principali tipi di yoga e quali i benefici documentati per la salute. Di seguito l'articolo integrale.Hatha è un termine molto generale che può comprendere qualsiasi tipo di esercizio fisico tipico di questa disciplina. Nel gergo yoga contemporaneo, hatha ha finito per identificarsi con un modo di praticare lento e delicato. La classe dipuò essere un buon modo per iniziare questa pratica perché fornisce un’introduzione alle posizioni yoga di base in un ambiente informale L’Ashtanga è uno stile di yoga intenso e fluido che prevede una serie di posizioni eseguite sempre nello stesso ordine. Richiede una pratica costante ed una buona preparazione fisica a causa del costante movimento.L’Hot yoga, o yoga caldo, è stato introdotto per la prima volta da Bikram Choudhury, il cui nome è diventato sinonimo di una pratica che si svolge in una stanza riscaldata a 95-100°C. Il calore consente un efficace allentamento delle tensioni muscolari e favorisce il rilassamento.Il movimento del corpo accompagnato dallaè una caratteristica comune a tutte le forme di Yoga ma viene particolarmente enfatizzata in Kundalini. Questa tipologia di yoga enfatizza particolarmente la sincronia tra respirazione fisico.A metà degli anni ’90, alcuni insegnanti addestrati nello yoga tradizionale si sono messi a cercare un modo per fare diventare lo yoga più accessibile alle persone. Il power yoga è stato inizialmente influenzato dall’intensità dell’Ashtanga ma ha poi permesso la variazione nell’elenco delle pose a discrezione dell’insegnante.Negli ultimi anni diversi studi scientifici hanno dimostrato che lo yoga, nei suoi diversi stili, comporta notevoli benefici per la salute. Diversi studi dimostrano un miglioramento in pazienti affetti da patologie come il, l’ipertensione e la sindrome ansioso depressiva. Nella popolazione anziana, in particolare, la pratica regolare dello yoga migliora significativamente la funzione cardiaca e respiratoria, le performance fisiche e cognitive sia nei soggetti sani che nei pazienti affetti da; infine lo Yoga è in grado di ridurre i livelli die favorisce un migliore riposo notturno.«In conclusione la pratica dello yoga, migliora lo stato di salute generale ed è in grado di migliorare in maniera significativa la qualità della vita di chi lo pratica – ha concluso Virelli - Risulta quindi un’attività assolutamente consigliabile e grazie ai molteplici stili sviluppatisi nel corso degli anni, permette sia ai neofiti che ai praticanti più navigati, di individuare la forma più congeniale».