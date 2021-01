Tutto ciò che c'è da sapere sul sonno, dai sogni all'alimentazione

Pubblicato il 04 gennaio 2021 | 16:33

L

Quella strana sensazione di caduta nel sonno è una reazione del nostro sistema nervoso

Sognare di notte

La sensazione di cadere nel sonno: perché accade

Sonnolenza durante il giorno? Spesso è colpa dei troppi carboidrati

L'esame per monitorare il sonno

e curiosità intorno ale agli argomenti ad esso correlati, dall'alimentazione alla, sono sempre tra le più cliccate sul. Ecco perché è fondamentale cercare di rispondere a tutte le domande, come hanno fatto due specialisti,, assistente nella sezione autonoma di Neurologia d’Urgenza e Stroke unit di Humanitas, e, responsabile dell’ambulatorio sull’Encefalica di Humanitas, in un articolo su Humanitasalute e di seguito riportato integralmente.«È quasi impossibile che un individuo, durante un intero ciclo di, non sogni – ha risposto Fratticci - È più probabile che non lo ricordi». La fase del sonno conosciuta come quella fase in cui un individuo solitamente sogna : nel corso della notte si susseguono circadi questa fase.La sensazione è quella didurante il sonno ed è dovuta al fatto che ilavverte alcune, causate ad esempio da una riduzione del ritmo e della frequenza del respiro. «Percepite dal nostro organismo come un allarme, queste anomalie portano al cosiddetto spasmo ipnico, che dà appunto la sensazione di caduta nel sonno», ha spiegato Vincenzo Tullo.«La sonnolenza dopo i pasti spesso è dovuta al consumo eccessivo di– ha chiarito la dottoressa Fratticci – che riducono l’attività deiche producono l’orexina, una sostanza che mantiene il nostro organismo nello stato di veglia». Come spiegato poi Tullo, una costante sensazione di sonnolenza durante il giorno può anche essere dovuta semplicemente al fatto che, o anche perché alla base ci sono problematiche. Nel caso in cui questa sensazione persista nel tempo, è opportuno che il paziente si rivolga al medico e ad un ambulatorio per i disturbi del sonno in grado di controllare ed eventualmente diagnosticare il problema.Esiste e si chiama: attraverso diverse tipologie di esami e indagini come l’elettroencefalogramma infatti il medico può monitorare le fasi del sonno e conoscere l’del paziente. Con la saturimetria si monitora poi il livello die con una fascia addominale e toracica si registrano invece i movimenti del corpo del paziente.