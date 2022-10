Così si respira aria pulita in casa: le regole anti-smog da seguire

A essere sul banco degli imputati sono sempre smog e inquinamento, ma questa volta non quelli misurati a Pm10 e riferiti all’atmosfera: a mettere a rischio la salute c’è anche l’aria che si respira in casa. Humanitas Salute ne ha parlato con la dottoressa Francesca Puggioni, aiuto primario del Centro di medicina personalizzata asma e allergologia di Humanitas, in un articolo che riportiamo qui di seguito integralmente.

Cosa fare per avere aria pulita in casa?

Lo studio ha fornito anche semplici indicazioni, a uso e consumo delle abitudini nella vita di tutti i giorni.