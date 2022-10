I sei motivi per cui abbracciarsi fa bene

«Ci servono 4 abbracci al giorno per sopravvivere, 8 abbracci al giorno per mantenerci in salute, 12 abbracci al giorno per crescere». Parola della psicoterapeuta statunitense Virginia Satir. Abbracciarsi fa bene, lo spiega la psicologa di Humanitas Emanuela Mencaglia in un articolo di Humanitas Salute che pubblichiamo.

Tanti i benefici degli abbracci



«Calore, conforto, interazione, intimità, benessere. In una sola parola abbraccio. Sono innumerevoli gli effetti positivi scatenati dallo scambio di abbracci fra le persone. L’abbraccio muove sentimenti molto arcaici, il primo contatto materno, il caldo accoglimento durante l’allattamento, il profumo ‘buono’ della persona che ti è vicino, il ritmo del respiro che ti allontana ansie e paure… tutto questo si riattualizza quando ci abbracciamo. Non a caso negli Stati Uniti dagli anni ’80 si è diffusa la Hug Therapy, che attraverso l’abbraccio cerca di eliminare ansia e stress. Grazie alla Hug Theraphy si è visto che le persone vittime di traumi molto gravi, come aggressioni e violenza, tramite l’abbraccio riuscivano a guadagnare quella forza interiore per ristabilire la fiducia necessaria ricreare legami con gli altri, fiducia che era stata bloccata dall’evento traumatico della violenza. Proprio in situazioni più delicate l’obiettivo è dimostrare a sé stessi che si è di nuovo in grado di provare sensazioni gradevoli attraverso il contatto con gli altri, di fidarsi ed entrare in empatia con loro».



6 motivi per cui è utile abbracciarsi