Christmas blues, ecco perché a Natale non siamo tutti felici

Chiamato dagli americani “Christmas blues” ad indicare una sensazione di leggera depressione, forse più malinconia mista ad ansia che stride con l’allegra atmosfera di luci e gioia che tipicamente si associa al periodo delle feste di Natale, si tratta di un fenomeno piuttosto diffuso che può colpire sia chi è già affetto da depressione e ansia, ma può presentarsi anche in chi, per i più diversi motivi, non riesce a entrare in sintonia con il “clima del Natale”. Le campagne natalizie sono solitamente sinonimo di gioia, buoni sentimenti, generosità e famiglia. Uscendo però dalla pubblicità e dalla rappresentazione cinematografica, in realtà non sempre il Natale fa emergere sentimenti di gioia che, se vengono a mancare, e fa capolino invece il “Christmas blues” con il carico di sentimenti quali ansia, tristezza e malinconia, sembra quasi di violare una regola aurea. Ne parlano gli esperti di Humanitas Salute in un articolo che pubblichiamo.

Christmas blues



Fenomeno noto dagli anni 30

Il fatto che il periodo del Natale possa stimolare sentimenti di malinconia o l’aggravamento dei sintomi in persone che già soffrono di depressione è stato notato a partire dagli anni ‘30 da psicologi americani che proprio nel periodo a cavallo delle feste del Natale in cui notavano una esacerbazione dei sintomi e un aumento dei ricoveri. Senza però arrivare ai disturbi clinici, il Natale può certamente costituire una sorta di amplificatore sei sentimenti di ansia e malinconia. Alcune persone possono vivere un sentimento di inadeguatezza, una sorta di senso di colpa per non riuscire ad essere felici ed entusiasti, come il particolare periodo pretenderebbe. È come se il Natale, in cui tutto e luci, gioia, allegria e buoni sentimenti, creasse una sorta di imposizione ad essere in un certo modo, situazione che può diventare un’angoscia per chi non riesce ad adeguarsi.



Senso di mancanza e stress

Inoltre, il Natale è anche sinonimo di calore familiare e per quelle persone che per i motivi più svariati non hanno la possibilità di trascorrere il Natale in famiglia, questo può diventare motivo di ulteriore mancanza, inadeguatezza al periodo, ansia e malinconia. In particolare, l’ansia può essere un’emozione che “esplode” durante le festività natalizie dovuta anche ai mille impegni che si susseguono in questo periodo: organizzazione di cene, partecipazione ad eventi, il ben noto “stress da regalo”, oppure l’obbligo di dover incontrare persone che in realtà non si ha nessuna voglia di incontrare, sono tutti elementi che potrebbero contribuire alla comparsa di stress e frustrazione nei soggetti più predisposti con veri e propri stati d’ansia da Natale.